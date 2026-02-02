Substantia hyr ut 2 500 kvm till Power på Flygstaden
Substantia har, tillsammans med fastighetsägaren till fastigheten på Kundvägen 6 på Flygstaden i Halmstad, genomfört en uthyrning till Power. Uthyrningen omfattar totalt cirka 2 500 kvadratmeter.
I samband med uthyrningen kommer fastigheten att byggas till med ytterligare ca 300 kvadratmeter för att anpassas efter hyresgästens behov. Tillbyggnaden kommer att projektledas av Substantia Förvaltning AB i nära samarbete med fastighetsägaren, som ansvarar för genomförandet från planering till färdigställande.
Den nya etableringen stärker Flygstadens position som ett attraktivt handelsområde och bidrar till den fortsatta utvecklingen av fastigheten på Kundvägen 6. Öppning av butiken är planerad till sommaren 2026.
– Den här uthyrningen är ett bra exempel på hur vi på Substantia gemensamt med fastighetsägaren kan skapa långsiktigt hållbara och anpassade lösningar för både fastighetsägaren och våra hyresgäster, säger Roger Sundberg förvaltningschef Substantia Förvaltning AB.