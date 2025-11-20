Studenthyror i Lund upp 3 procent

Efter förhandling med Hyresgästföreningen justerar AF Bostäder hyrorna för 6.200 bostäder med ca 3% från 1 januari 2026.

AF Bostäders hyreshöjning följer de senaste årens jämna hyresutveckling, vilken möjliggör långsiktiga satsningar på nödvändigt underhåll.

– Stora delar av vårt fastighetsbestånd byggdes på 1960- och 1970-talen och behoven av underhåll är stora, säger Henrik Krantz, VD på AF Bostäder.

Bland de många projekten under 2026 märks byte av avloppsstammar på flera bostadsområden samt fönsterbyten och renoveringar av tak.

Samtidigt fortsätter AF Bostäder sin mångåriga nyproduktion av studentbostäder. Under 2026 färdigställs Troja på Kämnärsrätten i norra Lund. Området, som är det största studentbostadsprojektet i Lund på över 50 år, kommer att inrymma inte mindre än 500 lundastudenter. Troja utgör sista etappen i utvecklingen av norra Europas största studentbostadsområde. Under tio års tid har det byggts drygt 1 500 nya bostäder på området.

– Med satsningarna på Kämnärsrätten möter vi kommande generationers bostadsbehov och stärker Lunds attraktionskraft som studieort, menar Henrik Krantz.

De senaste årens ekonomiska utmaningar fortsätter att påverka AF Bostäder även under 2026 med ökade priser på bland annat värme och vatten.

– Vårt uppdrag ligger fast. Vi ska fortsätta att erbjuda lundastudenterna Sveriges bästa studentbostäder, säger Henrik Krantz.