Palmfelt Center.

Studio Stockholm utvecklar Palmfelt Center åt AL

Under hösten har Atrium Ljungberg genomfört ett parallellt uppdrag för utvecklingen av Palmfelt Center i Slakthusområdet. Efter prekvalificering gick tre kontor vidare – och Studio Stockholm valdes slutligen som vinnare.

– Vi är otroligt glada och stolta över att vinna ett sådant prestigefyllt uppdrag. Palmfelt Center är en nyckelkomponent med enorm potential i Slakthusområdet. Vi ser fram emot att skapa förutsättningar som tar fastigheten till framtiden, säger Alessandro Cardinale, Studio Stockholm.

Palmfelt Center uppfördes mellan 1986 och 1989 som hem för dåvarande Postgirocentralen. Fastigheten är ett tydligt exempel på postmodernistisk arkitektur, med lekfulla geometriska former och detaljer typiska för 1980-talet. Med sitt centrala läge i Slakthusområdet, precis intill den nya tunnelbanestationen, utgör byggnaden en viktig nod i områdets fortsatta utveckling.

Den ursprungliga gestaltningen präglas av en hög ambitionsnivå, med högt belägna planterade gårdar och takterrasser som släpper in dagsljus i byggnadens inre delar. Idag rymmer fastigheten främst kontorsarbetsplatser med gemensam entré och konferensfunktioner. Lokalerna erbjuder stora sammanhängande våningsplan med goda kopplingar och tydliga synergier. Med sin starka egen karaktär kommer Palmfelt Center att bli ytterligare en viktig pusselbit i Slakthusområdet och tillföra en ny dimension till stadsdelen.

Atrium Ljungberg lyfter Studio Stockholms förståelse för både platsen och den moderna kontorsprodukten som avgörande i valet av vinnare.

– Det känns oerhört starkt att ha Studio Stockholm med på resan att föra Palmfelt Center in i en modern kontext. Med sin arkitektoniska höjd, fingertoppskänsla och djupa kundförståelse är de helt rätt för uppdraget. Nu tillför vi ytterligare lager i Slakthusområdets fortsatta utveckling, säger Marcus Lindh, Atrium Ljungberg.

