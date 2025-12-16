Fastigheten som den såg ut 1967.

Studio Stockholm ska lyfta Ringvägen 100

Studio Stockholm Arkitektur och Skandia Fastigheter har inlett ett nära samarbete för att utveckla hela kvarteret Ringvägen 100, en kontorsfastighet på 30.000 kvadratmeter med handel i gatuplan på Södermalm.

Uppdraget omfattar både övergripande rådgivning och arkitektoniskt stöd, med målet att ge platsen nytt liv och stärka kontorserbjudandet i området.

– Vi ser en fantastisk möjlighet att ge området en ännu tydligare profil och att kvarteret tar plats i staden. Vi ska skapa en hållbar och attraktiv plats med bra kontor och handelslokaler som vi tror kommer att attrahera många och bidra positivt till hela Skanstullsområdet, säger Nerma Muhovic, projektchef på Skandia Fastigheter.

Ringvägen 100 är en central del av Skandia Fastigheters bestånd i södra Stockholm. Idag rymmer fastigheten både kontor och affärer med tunnelbana och cityutbudet på tröskeln.

– Dagens kvarter kan bli ännu tydligare, ge större avtryck i stadsrummet och bli mer visuellt. Genom förädlingen vill vi föra samman kvarteret och stärka både handeln, kontorsprodukten och hela Skanstull. Vi har fördjupat oss i ursprunget och de befintliga kvaliteterna, och nu vill vi lyfta fram dem ännu tydligare. Detta är platsen för Sveriges första Åhlénsbutik och fastigheten har även innehållit ett bryggeri med mycket historia, säger Vanna Gunnarsson, partner och uppdragsansvarig arkitekt på Studio Stockholm Arkitektur.

