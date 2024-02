Studentbostäder får avstånd med att betala skuld

Studentbostäder i Norden har i mottagit beskedet att Skatteverket beslutat att ge bolaget anstånd med betalning efter att bolaget överklagat förvaltningsrättens dom till kammarrätten.

I november 2021 erhöll SBS ett beslut från Skatteverket avseende omprövning av redovisad mervärdesskatt hänförlig till entreprenadarbeten genomförda under perioden 2016-2020, under den tid då bolagets verksamhet bedrevs under företagsnamnet Prime Living. Enligt omprövningsbeslutet uppgick kravet på bolaget om ytterligare skatt och skattetillägg till sammanlagt cirka 50 miljoner kronor. Under 2022 överklagades beslutet av SBS till förvaltningsrätten. Den 26 januari 2024 erhöll SBS förvaltningsrättens dom att avslå bolagets överklagande.

SBS har överklagat domen till kammarätten och har nu av Skatteverket beviljats anstånd med betalningen av mervärdesskatten samt skattetillägget till dess att kammarrätten har dömt i målet, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

SBS beslutade att i sin bokslutskommuniké 2023 göra en avsättning för hela beloppet. Bolaget anser att det fortsatt finns goda argument till varför domen bör ändras till bolagets fördel efter prövning i kammarrätten, berättar bolaget i pressmeddelandet.