Strawberrys öppnar hotell i Arosekens nya

Finnslätten i Västerås fortsätter att utvecklas i snabb takt, med stora investeringar från några av världens ledande bolag inom energi, elektrifiering och teknik. Nu står det klart att Strawberry etablerar ett nytt Home Hotel i Arosekens kommande kvarter på Finnslätten. Totalt blir det 167 rum.

Snabbfakta om projektet: Hotellkedja: Home Hotel.

Antal rum: 167 stycken.

Faciliteter: Gym, moderna mötesrum och restaurang

Infrastruktur: Placerat i direkt anslutning till den kommande tågstationen ”Västerås Norra” (klar om ca 2–3 år).

Byggstart hotell: Beräknas till hösten 2026.

Öppning: De första gästerna checkar in 2029.

Annordia var rådgivare till fastighetsägaren.

Satsningen förstärks ytterligare av beskedet att området får en egen tågstation inom de närmsta åren.

Finnslätten genomgår just nu en historisk transformation. Under parollen ”Vision Finnslätten” utvecklas området till ett globalt nav för elektrifiering och smart industri. Med tunga aktörer som Softbank (tidigare ABB Robotics) – som investerar miljarder i sitt nya Robotics Campus – samt Hitachi Energy, Alstom och Westinghouse, drar området till sig spetskompetens och besökare från hela världen.

För att erbjuda en boendelösning skräddarsydd för de behov som finns hos internationella gäster och långväga konsulter introducerar Strawberry nu konceptet Home Hotel. Med 167 rum, gym och moderna möteslokaler sätter man en ny standard för bekvämlighet på Finnslätten. Konceptet bygger på enkelhet och hemkänsla: här ingår inte bara frukost, utan även eftermiddagsfika och middag i rumspriset för samtliga gäster.

– Finnslätten är på väg att bli Sveriges svar på Silicon Valley för energiteknik och vi vill vara en självklar del av den resan. Genom Home Hotel erbjuder vi en miljö där gästerna kan landa i en hemtrevlig atmosfär efter en dag hos de världsledande industribolagen. Vi tar bort krånglet med logistik och matlagning så att våra gäster kan fokusera helt på sitt arbete och att nätverka, säger Petter Stordalen, ägare av Strawberry.

Etableringen sker i perfekt tajming med stora infrastruktursatsningar. I regeringens nationella plan för transportinfrastruktur 2026–2037 bekräftas att Finnslätten får en egen tågstation. Stationen, som finansieras genom ett unikt lokalt samarbete för att säkra industrins tillväxt, beräknas stå klar om två till tre år.

Detta innebär att hotellgästerna i framtiden kan resa miljövänligt och direkt från Stockholm C eller Arlanda till stationen ”Västerås Norra” – endast ett stenkast från hotellets entré. Satsningen på 400–500 miljoner kronor i infrastruktur gör hotellet till en central punkt i en av Sveriges mest tillgängliga stadsdelar.

Utvecklingen av Finnslätten handlar om att skapa en samlingsplats där arbete, service och socialt liv flätas samman. Det nya hotellet, som uppförs i lokaler ägda av fastighetsbolaget Aroseken, blir en central punkt i detta ekosystem.

Genom att erbjuda service dygnet runt bidrar hotellet till att skapa liv i området även efter arbetstid. Hotellets restaurang är tänkt att fungera som en levande mötesplats där boende gäster, lokala medarbetare och internationella partners kan mötas över en bit mat eller en kaffe.

– Finnslätten utvecklas snabbt och området behöver fler platser där människor kan mötas och trivas även utanför arbetsdagen. Hotellet blir en viktig samlingspunkt – både för människor som arbetar här och för gäster som besöker Finnslätten och Västerås. Att Strawberry väljer att etablera sig här är ett starkt kvitto på den utveckling och framtidstro som finns i området, säger Christian Brobeck, Aroseken.