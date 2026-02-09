Strawberry med bakom Viscaria Village i Kiruna

Strawberry, Viscaria Kiruna AB och MG Link ingår ett omfattande avtal om att bygga och drifta ”Viscaria Village” i Kiruna. Satsningen omfattar 132 boenderum och ska stå klart sommaren 2026. Projektet är en kritisk pusselbit för att säkra personalförsörjningen när Viscariagruvan återöppnas för att förse Europa med koppar.

Fakta Viscaria Village

Plats: Viscariaområdet, Kiruna.

Boendekapacitet: 132 rum (totalt 264 boende vid roterande 7/7-skift).

Rumsstandard: Egen toalett, dusch och kylskåp i varje boenderum.

Aktiviteter: Fotbolls-/tennisplan, skidåkning/isbana, discgolf, utegym och bastu.

Preliminär tidplan: Montage av moduler startar maj 2026. Inflyttning sommaren 2026.

Arkitekt: A & D Arkitektkontor.

När Viscaria nu intensifierar arbetet med att återstarta gruvverksamheten i Kiruna ställs höga krav på att attrahera kvalificerad arbetskraft. För att möta behovet utan att anstränga den lokala bostadsmarknaden skapar bolagen ett dedikerat boendeområde med fokus på livskvalitet och återhämtning.

För Strawberry innebär avtalet en expansion av det nya affärssegment som lanserades i höstas, då kedjan presenterade ett liknande projekt, ”Aurora Village”, tillsammans med SSAB i Luleå. Viscaria Village blir nu nästa stora satsning inom detta område där Strawberrys värdskap appliceras på industriboenden.

Ny standard för industriboenden. Området byggs med planerad start vecka 17 och placeras i direkt anslutning till Viscariaområdet. Boendet dimensioneras för att husera 264 personer vid fullt 7/7-skift och erbjuder faciliteter som normalt förknippas med hotell snarare än tillfälliga bostäder.

– Det som sker i norra Sverige just nu är historiskt. Den gröna omställningen kräver modiga satsningar, och vi på Strawberry vill vara med och skapa förutsättningarna för att det ska lyckas. Vi visade vägen med SSAB i Luleå, och nu tar vi nästa steg tillsammans med Viscaria i Kiruna och MG Link. De som bygger framtiden förtjänar mer än bara en säng – de förtjänar ett hem, service och gemenskap, säger Petter Stordalen, ägare av Strawberry.

En förutsättning för kopparproduktionen. Återöppnandet av Viscariagruvan ses som strategiskt viktigt för att minska Europas beroende av importerad koppar, en nyckelkomponent i allt från elbilar till vindkraftverk.

– Att återstarta Viscariagruvan är vårt bidrag till en hållbar framtid, men för att bryta koppar behöver vi människor som mår bra. Viscaria Village är en central del i vår strategi för att erbjuda en attraktiv arbetsplats med högsta levnadsstandard. Genom samarbetet med Strawberry och MG Link kombinerar vi hög service med ett resurseffektivt och cirkulärt byggande, samtidigt som vi tar ansvar för lokalsamhället genom att inte tränga undan andra bostadssökande i Kiruna, säger Jörgen Olsson, vd för Viscaria.

Fokus på hälsa och lokal förankring Viscaria Village utformas med omsorg för landskapet och arbetsmiljön. Gårdsmiljöerna erbjuder utrymme för rekreation med bland annat en kombinerad fotbolls- och tennisplan (som blir skridskobana vintertid), discgolf, utegym och gemensam bastu.

Driften kommer att hanteras av Strawberry Living, som specialiserar sig på denna typ av företagsbostäder.

– Att Viscaria väljer oss är ett kvitto på att vi gör något helt rätt. Vi tar hotellbranschens service och värme rakt in i industrins hjärta. Med Viscaria Village applicerar vi vår erfarenhet av hotellverksamhet på ett boende anpassat för industrins behov. Vi vet att möjligheten till träning, god sömn och sociala ytor är avgörande för både säkerhet och trivsel. Det här är framtidens sätt att bo för den moderna arbetskraften, säger Mattias Stengl, CEO för Strawberry Living.

Projektet har även en stark lokal förankring där en stor del av entreprenörerna för mark och installation hämtas från närområdet.

Viscaria Village byggs av MG Link med prefabricerade, återanvändbara trämoduler för ett resurseffektivt byggande. Fabriksproduktionen minskar spill och byggtid samtidigt som kvaliteten säkras. Att modulerna kan flyttas och återanvändas sänker både kostnader och klimatpåverkan.

– Med modulbaserat byggande kan vi leverera hållbara boendelösningar snabbt och kostnadseffektivt, utan att kompromissa med komfort eller kvalitet. I samarbetet med Viscaria och Strawberry har vi haft möjlighet att kombinera hållbar konstruktion med trygg arbetsmiljö och hög boendekvalitet – något som blir allt viktigare när industrin växer i norr, säger Magnus Kjellin,vd för MG Link.