Strategisk Arkitektur flyttar till Münchenbryggeriet

Efter två decennier på Drottninggatan flyttar Strategisk Arkitektur till Münchenbryggeriet vid Riddarfjärden. Flytten markerar nästa steg i företagets utveckling och är en återkomst till Södermalm. Bolaget flyttar därmed inom Afa Fastigheters bestånd.

FV kan berätta att förhyrningen är på 680 kvm, i mittendelen av den stora fastigheten och på det femte våningsplanet sett från vattensidan.

När Strategisk Arkitektur flyttade till city 2006, efter att ha lämnat lokaler på Tavastgatan vid Slussen, var ambitionen att komma nära de projekt och stadsutvecklingsfrågor som skulle komma att prägla centrala Stockholm. Sedan dess har företaget varit delaktigt i en lång rad profilerade projekt, bland annat Kungsbrohuset, NK och utvecklingen av Sturekvarteret.

Nu riktas blicken mot ett nytt sammanhang.

– Vi befinner oss i en ny fas som företag och har sökt efter ett område med hög, kreativ energi. Södermalm och Münchenbryggeriet erbjuder en miljö där kultur, näringsliv och nya idéer möts, vilket ligger nära det sätt vi vill arbeta och utvecklas framåt. Vår nya plats kommer att fungera som ett nav för nytänkande, där vi kommer närmare yngre talanger och blir en del av ett större sammanhang med hållbarhet i fokus, säger Johanna Munck af Rosenschöld, vd på Strategisk Arkitektur.

Hon berättar för FV att man inte hann påbörja någon lokalsökning utan valde istället direkt att gå vidare med förslaget Münchenbryggeriet som nuvarande fastighetsägare Afa Fastigheter presenterat.

Flytten handlar inte bara om att skapa ett nytt kontor, utan om att skapa rätt förutsättningar för nästa kapitel där Strategisk Arkitektur fortsätter utveckla sin kultur och sina arbetssätt i takt med en föränderlig bransch och stad. I Münchenbryggeriet finns dessutom gemensamma funktioner och mötesplatser som uppmuntrar till samverkan och ett mer hållbart sätt att använda resurser.

– Strategisk Arkitektur är ett starkt tillskott till Münchenbryggeriet och vi är glada att de väljer att vara kvar som vår hyresgäst även i framtiden. Etableringen bekräftar platsens attraktionskraft och vår långsiktiga satsning på att utveckla området till en levande, urban destination vid vattnet, säger Fredrik Bergenstråhle, Afa Fastigheter.

Münchenbryggeriet, med sin industriella historia, sitt läge vid Riddarfjärden och sin kreativa miljö, speglar mycket av det Strategisk Arkitektur söker i sina projekt: miljöer med identitet, lång livslängd och stor utvecklingspotential. Den nya lokalen kommer att präglas av innovation, återbruk och lösningar som håller över tid.

– Att lämna något invant är också att öppna upp för något nytt. Att trampa nya stigar och skapa nya möten gör att vi fortsätter utvecklas och håller oss unga i tanken och steget. Vi tar med oss det bästa av oss själva och ger samtidigt plats för nya möjligheter, säger Göran Ekeroth och Andreas Fries, grundare av Strategisk Arkitektur.

Flytten till Münchenbryggeriet sker under hösten 2026. Målsättningen är inflyttning i oktober.

Strategisk Arkitektur har idag sitt kontor på Drottninggatan 25, i fastigheten Elefanten Mindre 1. Hyresvärd även där är Afa Fastigheter.

Strategisk Arkitektur grundades 1991, är partnerägt och har en omsättning på cirka 70 miljoner kronor. Bolaget har cirka 60 medarbetare i Stockholm.