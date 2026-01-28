Planen: Nytt stort hotell- och nöjeskvarter
Omfattar totalt 20.300 kvm fördelat i två kvarter. Planeras innehålla bland annat biograf, hotell, bostäder, saluhall och restaurang.
Avyttrar mindre kontorsfastighet.
Juryn har valt de bästa köpen respektive de bästa försäljningarna under 2025. De fem bästa i varje kategori listas.
Tomställt bostadshus på Östermalm till salu. Även bostadsrättsutvecklare lär vara nyfikna.
Berättar om planerna för FV.
Renovering ska ge huset från 1940-talet nytt liv.
Säljaren har kvar en handfull fastigheter.
Bolaget har tillgångar för nästan två biljoner svenska kronor. Har nyligen gjort stora köp i Sverige inom två segment.
Snabbväxande utvecklare tar steget in i Södertälje.
Stort projekt. Se illustrationer och läs om fastighetsägarens planer.
Reaktionen på morgonens affär spretar. Det ena bolaget går upp 18 procent, det andra ned med 8 procent.
Ska betala 26 miljoner kronor.
Ambitionen är att skapa ett destinationshotell med spa. Totalt 9.000 kvm.
Ändrat från trä till betong och även bytt namn.