Stort avtal för Åke Sundvall i Barkarbystaden

Järfälla kommun och Åke Sundvall tecknar avtal om exploatering och överlåtelse av mark för två nya centrala stadskvarter med 537 nya hem, 10 500 kvm kommersiellt innehåll och med entré till Barkarbystadens tunnelbanestation.

De två kvarteren, kvarter 7 och 9, ligger mitt emot varandra och har ett mycket centralt och strategiskt viktigt läge i Barkarbystaden. Med entré till tunnelbanan, som trafikstartar i december 2027, får kvarteren en mycket bra tillgänglighet för kontor, verksamheter och bostäder.

– Med lokaler för kommersiell verksamhet och över 530 nya bostäder vid den nya tunnelbaneuppgången fortsätter vi tillsammans med Åke Sundvall att utveckla Järfälla och Barkarbystaden. Här skapar vi inte bara nya bostäder och arbetsplatser, utan också en levande statsmiljö med hög kvalitet och ökad attraktionskraft. Något vi alla kommer att gynnas av, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Beslutet om två nya kvarter i ett attraktivt och centralt läge med entré till den kommande tunnelbanestationen är ett fint kvitto på att Barkarbystaden fortsätter utvecklas, trots några tuffa år i byggbranschen. Det är genom samverkan och samarbete som Barkarbystaden och Järfälla fortsätter att byggas på ett långsiktigt attraktivt och hållbart sätt i en levande stadsmiljö med Järfällaborna i fokus, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Kvarter 7 och 9 omfattar tillsammans 46 000 kvm ljus BTA. Bakom den karaktäristiska gestaltningen, med tre höga torn som kommer att synas i blickfånget på långt håll, står arkitektfirman BAU.

Åke Sundvall planerar för:

537 bostäder om 1-5 rum och kök, både bostadsrätter och hyresrätter.

10 500 kvm kommersiella lokaler för kontor, restaurang, service och handel.

– Vi är stolta över att få fortsätta utveckla Barkarbystaden tillsammans med Järfälla kommun – en plats vi tror starkt på. Under nära två decennier har vi varit en aktiv aktör i området, och detta blir vårt fjärde projekt här. Den fortsatta utbyggnaden av staden, tillsammans med tunnelbanan som snart tas i drift, stärker platsens attraktivitet ytterligare. Vi ser fram emot att utveckla dessa två centrala kvarter och bidra till att skapa ett av stadens mest omtyckta områden – en levande och attraktiv mötesplats i hjärtat av Barkarbystaden, säger Martin Sundvall, VD på Åke Sundvall.