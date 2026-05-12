Kvarter 9 med de tre höga tornen har entré till Barkarbystadens tunnelbanestation och möjlighet till ett stort kommersiellt innehåll i bottenvåningarna. Till vänster skymtar Flygfältsplatsen och till höger Kårplatsen. I de tre tornen blir det bostäder, både bostadsrätter och hyresrätter.

Stort avtal för Åke Sundvall i Barkarbystaden

Järfälla kommun och Åke Sundvall tecknar avtal om exploatering och överlåtelse av mark för två nya centrala stadskvarter med 537 nya hem, 10 500 kvm kommersiellt innehåll och med entré till Barkarbystadens tunnelbanestation.

Annons

De två kvarteren, kvarter 7 och 9, ligger mitt emot varandra och har ett mycket centralt och strategiskt viktigt läge i Barkarbystaden. Med entré till tunnelbanan, som trafikstartar i december 2027, får kvarteren en mycket bra tillgänglighet för kontor, verksamheter och bostäder.

– Med lokaler för kommersiell verksamhet och över 530 nya bostäder vid den nya tunnelbaneuppgången fortsätter vi tillsammans med Åke Sundvall att utveckla Järfälla och Barkarbystaden. Här skapar vi inte bara nya bostäder och arbetsplatser, utan också en levande statsmiljö med hög kvalitet och ökad attraktionskraft. Något vi alla kommer att gynnas av, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Beslutet om två nya kvarter i ett attraktivt och centralt läge med entré till den kommande tunnelbanestationen är ett fint kvitto på att Barkarbystaden fortsätter utvecklas, trots några tuffa år i byggbranschen. Det är genom samverkan och samarbete som Barkarbystaden och Järfälla fortsätter att byggas på ett långsiktigt attraktivt och hållbart sätt i en levande stadsmiljö med Järfällaborna i fokus, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

De två kvarteren, kvarter 7 och 9, ligger mitt emot varandra och har ett mycket centralt och strategiskt viktigt läge i Barkarbystaden. Med entré till tunnelbanan, som trafikstartar i december 2027, får kvarteren en mycket bra tillgänglighet för kontor, verksamheter och bostäder.

– Med lokaler för kommersiell verksamhet och över 530 nya bostäder vid den nya tunnelbaneuppgången fortsätter vi tillsammans med Åke Sundvall att utveckla Järfälla och Barkarbystaden. Här skapar vi inte bara nya bostäder och arbetsplatser, utan också en levande statsmiljö med hög kvalitet och ökad attraktionskraft. Något vi alla kommer att gynnas av, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Beslutet om två nya kvarter i ett attraktivt och centralt läge med entré till den kommande tunnelbanestationen är ett fint kvitto på att Barkarbystaden fortsätter utvecklas, trots några tuffa år i byggbranschen. Det är genom samverkan och samarbete som Barkarbystaden och Järfälla fortsätter att byggas på ett långsiktigt attraktivt och hållbart sätt i en levande stadsmiljö med Järfällaborna i fokus, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Kvarter 7 och 9 omfattar tillsammans 46 000 kvm ljus BTA. Bakom den karaktäristiska gestaltningen, med tre höga torn som kommer att synas i blickfånget på långt håll, står arkitektfirman BAU.

Åke Sundvall planerar för:

  • 537 bostäder om 1-5 rum och kök, både bostadsrätter och hyresrätter.
  • 10 500 kvm kommersiella lokaler för kontor, restaurang, service och handel.

– Vi är stolta över att få fortsätta utveckla Barkarbystaden tillsammans med Järfälla kommun – en plats vi tror starkt på. Under nära två decennier har vi varit en aktiv aktör i området, och detta blir vårt fjärde projekt här. Den fortsatta utbyggnaden av staden, tillsammans med tunnelbanan som snart tas i drift, stärker platsens attraktivitet ytterligare. Vi ser fram emot att utveckla dessa två centrala kvarter och bidra till att skapa ett av stadens mest omtyckta områden – en levande och attraktiv mötesplats i hjärtat av Barkarbystaden, säger Martin Sundvall, VD på Åke Sundvall.

Vy över kvarter 9 med entré till Barkarbystadens tunnelbanestation, ett stort kommersiellt innehåll i gatuplan och med de karakteristiska tre tornen som kommer att synas på långt håll. Till vänster om kvarter 9 ligger Flygfältsplatsen och till höger Kårplatsen. I bakgrunden syns kvarter 7.
Mellan kvarter 7 och 9 ligger Flygfältsstråket som blir gågata med ett planerat restaurangstråk.
Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Igår kl. 16:07

Episurf köper för 845 mkr – favorit i repris sju år senare

31 000 kvm i samma stad. Arena, skolor och kontor. FV berättar om likheten mellan två miljardaffärer.

Vill bygga ut 08-centrum

Tidigare plan innehöll dubblering av ytorna. Nu är den mer modest.

Får bygga 100 bostäder i Stockholm

Kan utveckla i Bromma och i Söderort.

Motigt för Täby centrum – allt fler öde butiker

20-tal tomma lokaler. Går allt mer mot lågprisbutiker.

Selin om konkurrenten och 60-miljardersbolaget

”Vi är redo för alla alternativ”.

Markanvisningstävling för hotell på halvö

”Vi hoppas hitta en aktör som har vilja och förmåga att utveckla ett hotellkoncept med hög arkitektonisk kvalitet och stark platsförankring”.

Nya prisrekord i Stockholm

Nivån nu över 130 000 kr/kvm i Vasastan. Läs även om elva andra områden.

Monen satsar på fängelse

Byggnadsarbetena påbörjas omgående.

Wiksténs köper mer än 500 lägenheter

Ökar sitt bostadsbestånd med 50 procent.

Planerar stor arena och hotell – söker privat ägare

10 000 personer ska arenan kunna ta emot. Kommunen erbjuder central tomt för projektet.

Selin lämnar vd-stolen i Balder efter 21 år

Erik Paulsson och Hans Wallenstam var med från början. Lika stort som fyra andra kända börsbolag tillsammans.

Ur arkivet 2005: Det enkla regerar i Göteborg

"Jag visste ingenting så jag gjorde som när jag köpte baguetter"

FV-lista: Här är de som varit vd längst av alla

FV Quiz: Vad kan du om Erik Selin?

Befolkningsras och ökad arbetslöshet i Skellefteå

SCB publicerar en analys över hur batteritillverkningen i Skellefteå påverkat staden på olika sätt.

Bygglov klubbat – så blir Nya Malmö Stadion

Arena ska ta 8 000 åskådare. Byggkontrakt är värt 1 miljard kronor.

Bildextra från Spring För Livet – succé

Över en miljon kronor insamlat till Unicef. 1 800 deltagare var anmälda.
Porträtt

Hela världen som marknad

Exklusiv intervju. Jenny Hammarlund är sedan årsskiftet global chef för fastigheter vid den kanadensiska jätten OTPP som nyligen har gjort en handfull förvärv i Sverige.

 Tillbaka till förstasidan