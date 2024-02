Största markanvisningar för lokaler under 2023

Under vecka 8 presenterar Fastighetsvärlden i samarbete med Markanvisning.se vad som hände under markanvisningsåret 2023. Idag presenteras insikter kring markanvisningar för kommersiella ändamål och stora planerade etableringar.

Största markanvisningarna för kommersiella ändamål under 2023 (sett till markyta):

Cirka 400.000 kvm mark till Fertiberia/Green Wolverine i Luleå Industripark. Cirka 330.000 kvm mark till Volvo i Tuve i Göteborg. Cirka 300.000 kvm mark till Epiroc i Munkatorp i Örebro. Cirka 182.000 kvm mark till Polar Structure i Business Center Trelleborg.

Johan Brisvall, vd Markanvisning.se, kommenterar topplistan:

– Under 2023 har det både varit många och stora markanvisningar för kommersiella ändamål. Samtliga på topplistan ovan är direktanvisningar, och på en samlad nationell nivå så har 85 procent av de kommersiella markanvisningarna under 2023 direkttilldelats. Det förekommer att markpriset är odefinierat vid markanvisningstillfället för kommersiella projekt, det är de två största i Luleå och Göteborg exempel på. Kommuner i Norrland har haft en speciellt hög takt och andel av direktanvisningar under 2023, till exempel så har Skellefteå direktanvisat över 250.000 kvm mark.

Högsta priset för kommersiella ändamål under 2023 noterades i Stockholm, på 23.000 kr/kvm ljus BTA för kontor inom Hagastaden till Vectura Fastigheter. Näst högst hade NCC på kontor i Kristineberg i Stockholm, för 18.500 kr/kvm ljus BTA. Högsta priset under 2022 var på 15-16 000 kr/kvm ljus BTA i Stockholm, Valparaiso, till Convea (ett jv mellan Nordr och Alecta), enligt statistik från Markanvisning.se.

Imorgon avslutas markanvisningsveckan med att presentera pristoppen för bostäder under 2023.