Storsatsning på restauranger – Göta Lejon-fastighet fullt uthyrd

Storsatsning i Göta Lejon-fastigheten på Götgatan på Södermalm i Stockholm när den fylls med 700 kvadratmeter restauranger och kaféer. Thelins öppnar flaggskeppsenhet, fransk-italienska Bistro Monello har nyligen öppnat restaurang och 800 grader tredubblar sin restaurang. Därmed är hela fastigheten om 15 000 kvm fullt uthyrd.

Fastigheten Vägaren 24 på Götgatan i Stockholm med nyrenoverade Göta Lejon som största hyresgäst, får ett ordentligt lyft inom mat och dryck. Hantverkskonditoriet Thelins har nyligen etablerat en flaggskeppsenhet som närmaste granne till Göta Lejon, runt hörnet har den fransk-italienska bistron Bistro Monello öppnat restaurang och därtill tredubblar grannen på Kocksgatan, 800 grader pizza, sin yta med utvecklat koncept med öppning inom kort. Tillsammans handlar det om café- och restauranglokaler på cirka 700 kvadratmeter, vilket innebär att fastigheten är fullt uthyrd.

Svenska Cavendo Asset Management och brittiska MARK Capital Management förvärvade 2020 den klassiska fastigheten på Götgatan, som domineras av ikoniska nöjesscenen Göta Lejon. Sedan dess har fastigheten genomgått en stark utveckling som bland annat innefattar en genomgripande renovering av Göta Lejon, som ägaren Live Nation genomförde under 2024.

– Med ett högkvalitativt mat- och dryckesutbud stärker vi en redan väl fungerande fastighet. Det stora flödet kring Götgatan gör satsningen till ett naturligt och välkommet tillskott för ett ännu mer levande Södermalm, säger Luckas Stjernberg, Senior Asset Manager på Cavendo Asset Management.

Satsningen på mat och dryck består bland annat i att klassiska Thelins Konditori, med en över 100 år lång historia, har etablerat en flaggskepsenhet med entré från Götgatan vägg i vägg med Göta Lejon i en lokal på 550 kvadratmeter som delas med Bistro Monello.

Runt hörnet på Kocksgatan sker en ordentlig restaurangsatsning där Bistro Monello har öppnat en bistro. Bistro Monello är en fransk-italiensk bistro och cocktailbar, där klassiska sydeuropeiska smaker kombineras med en modern, social bistromiljö. Bistrons atmosfär är livlig, trendig och social, med ambitionen att vara ett ställe där det går att både äta middag och hänga i baren.

Dessutom utvidgar Bistro Monellos närmaste granne, populära 800 grader pizza, sin lokal och tredubblar ytan. Konceptet har utvecklats med fler sittplatser, pizza, vin och en bredare meny med smårätter. Bakom konceptet står bland andra pizzaproffset Oskar Montano tillsammans med teamet från 800 grader.

Fastigheten Vägaren 24, som omfattar över 15 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta, är i och med de nya etableringarna fullt uthyrd.