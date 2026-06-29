Så vill Storsala utveckla fastigheterna: ”Kombination”

”Kan hända bra saker där över tid”.
Lediga jobb
Fler Nyheter från förstasidan
Myndighet hyr 4 000 kvm av Folksam
Fyller upp central fastighet.
Daniel Eks bolag hyr 700 kvm i Moodkvarteret
Bolagets mest ambitiösa satsning hittills.
Hyr 2 250 kvm av Humlegården på Kungsgatan
Stor förhyrning på Kungsgatan, nära Stureplan.
Har stängt flaggskeppsbutik i PK-huset
Öppnar samtidigt två andra butiker i Stockholmsområdet.
Klassiska Hedengrens kan börja med alkohol
”Senaste åren har varit knapra. Och alkohol drar svenskar.”
Logicor hyr ut 6 000 kvm
Första uthyrningen i projektfastighet.
Tack för årets framgångsrika Almedalen
Publikrekord när Fastighetsvärlden bjöd på två dagar fyllda av fler än 25 seminarier under Almedalsveckan.
Wihlborgs får nästan monopol – listor och intervju
Intervju med Ulrika Hallengren. ✓ ”Det finns många alternativ”. ✓ FV listar stad för stad. ✓ Den minst sagt udda fastigheten. ✓ Nobbade miljardbestånd. ✓ ”Ser mer positivt ut nu.”
”Svenska arkitekter har för dåligt självförtroende”
FV Fokus Utfrågning av Marco Checchi, medgrundare på Studio Stockholm ✓ Om att arbeta internationellt. ✓ Inte se bakåt. ✓ Lönsamheten i branschen.
Advokatbyrå flyttar till Gyllene triangeln
Lämnar kontorslokaler på Strandvägen.
Så vill Vasakronan och Kåpan växa i Värtan
Nya kontorslokaler, bostäder och stor livsmedelsbutik. Läs om de uppdaterade planerna.
Vill bygga nytt höghus i Kista
Köpte tomträtten redan 2015.