Storsala köper för 1,2 mdr från Altra

Storsala förvärvar en kommersiell fastighetsportfölj i Stockholmsområdet från Altra (tidigare Nyfosa) till ett underliggande fastighetsvärde om 1 187 mkr. Storsala ser utvecklingspotential för hela 90 000 kvm, främst för bostäder.

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Fastigheterna är belägna i Nacka, Järfälla och Stockholm och den totala uthyrningsbara arean är 49 000 kvm. Den ekonomiska uthyrningsgraden är 86 procent och de kontrakterade hyresintäkterna uppgår till 85 mkr på årsbasis. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 3,3 år.

Enligt Storsala ger de ett driftnetto om 67 miljoner kronor, och företaget bedömer att det finns en betydande utvecklingspotential, huvudsakligen för bostäder. Utvecklingspotentialen anges till cirka 90 000 kvm BTA. Tillträde till fastigheterna beräknas ske under tredje kvartalet 2026.

Transaktionen är villkorad av att Storsala ingår slutlig lånedokumentation för erforderlig seniorfinansiering samt av godkännande från Inspektionen för strategiska produkter.

Köpeskillingen erläggs genom kontant betalning om 1072 mkr samt utställande av en revers med ett nominellt belopp om 75 mkr som återbetalas under en period om 24 månader.

För Altra bedöms affären medföra en marginellt positiv resultateffekt för 2026. Altras prognostiserade förvaltningsresultat för 2026 minskar med 12 mkr som en effekt av affären. Det överenskomna fastighetsvärdet ligger 3,5 mkr lägre än i senaste delårsbokslut.

De fastigheter som ingår är:

  • Nacka: Sicklaön 358:1 (Danvik Center, på gränsen till Stockholm), 16 598 kvm kontor
  • Järfälla: Jakobsberg 2:2583 (Samhällsfastigheten JV100), 22 684 kvm kontor
  • Stockholm: Prästgårdsängen 2 (Älvsjö), 6 595 kvm övrigt
  • Stockholm: Knarrarnäs 8 (Kista), 3 087 kvm kontor

Fastigheten i Danvik i Nacka, nära gränsen till Södermalm, är portföljens värdemässigt största tillgång och ligger i direkt anslutning till Saltsjöbanan.

Samhällsfastigheten JV100 i Järfälla.

Storsala avser att förvalta fastigheterna och vidareutveckla de befintliga kassaflödena parallellt med att förutsättningarna för den bedömda utvecklingspotentialen prövas och drivs framåt. Bolaget bedömer att en väsentlig del av portföljens uthyrningsbara area kan behållas i beståndet även vid en framtida utveckling av fastigheterna.

– Det här är en milstolpe för Storsala och det största förvärvet i bolagets historia. Vi förvärvar ett bestånd med etablerade kassaflöden i starka lägen, samtidigt som portföljen har en betydande utvecklingspotential. Affären är ett viktigt steg i en fas där Storsala fortsätter sin expansiva resa och förbereds för en framtida börsnotering, säger Erik Engvall, vd på Storsala.

– Transaktionen är logisk för båda parter. Altra lämnar över fyra fastigheter med framtida bostadsutvecklingspotential till en specialiserad aktör, samtidigt som vi frigör kapital för nya investeringar, kommenterar Carl-Johan Hugner, vd på Altra.

Osborne Clarke har varit juridisk rådgivare, Arctic Securities finansiell rådgivare och Svalner skatte- och momsrådgivare till Storsala i transaktionen.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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