Storsala köper fastighet med bostadspotential i Vinsta

Storsala förvärvar en verksamhetsfastighet med lättindustri, handel och kontor i Vinsta, Stockholms stad. Säljare är Libeno Invest AB. Det bedöms finnas en framtida byggrätt om cirka 16 000–19 000 kvm BTA för bostäder och verksamheter på sikt. I närheten finns Förbifarten.

Colliers var rådgivare till säljaren.

Fastigheten, som ligger på Siktgatan 5, har en hög uthyrningsgrad och är uthyrd till ett flertal hyresgäster, däribland Vinsta Grossen/Storgrossen i Sverige AB. Den är upplåten med tomträtt, med en tomtarea om 3 225 kvadratmeter och en uthyrningsbar area om 2 675 kvadratmeter. Tunnelbanestationen Johannelund ligger cirka 500 meter bort, med goda kommunikationer till T-Centralen på omkring 30 minuter.

Storsala avser både att effektivisera fastighetsförvaltningen och stärka värdet i den nuvarande användningen, samtidigt som bolaget ser stora möjligheter att vidareutveckla fastigheten på sikt.

– Vinsta är ett läge där vi ser tydlig långsiktig utvecklingspotential. Förvärvet ger oss en fastighet med befintliga kassaflöden från start och möjlighet att skapa värde genom aktiv förvaltning. I takt med att området förändras ser vi även potential för framtida utveckling, säger Sofia Folstad, transaktionschef på Storsala.

I Stockholms stads programförslag för Vinsta-Johannelund beskrivs området som ett framtida blandstadsområde med bostäder, arbetsplatser, skolor, torg och parker. Programförslaget omfattar även en möjlig bytespunkt för kollektivtrafik med ny bussterminal. Kommande anslutning till Förbifart Stockholm förväntas stärka Vinstas tillgänglighet ytterligare.

Missa inte! Fastighetsdagen Stockholm Stockholms fastighetsmarknad vänder – men vad händer härnäst?

Transaktionerna ökar, City fyller upp och coworking är tillbaka. Men höstens val, en orolig omvärld och nya hyresgästkrav förändrar spelplanen. Vem vinner kampen om hyresgästerna – och var ska du satsa? På Fastighetsdagen Stockholm 2026 möter du experterna och nyckelaktörerna. Seminariet äger rum på Grand Hôtel, Stockholm, den 20 maj. Se fullständigt program och anmäl dig här!

Utifrån programförslaget och fastighetens tomtarea bedöms en framtida byggrätt om cirka 16 000–19 000 kvadratmeter BTA för bostäder och verksamheter kunna vara möjlig på sikt.

Avtalet signerades den 30 april och tillträde är planerat till den 12 juni.

Libeno Invest AB är ett fastighetsbolag helägt av familjen Ola Lidfeldt. Bolaget äger en handfull fastigheter i Stockholmsområdet, bland annat en på Sveavägen 59 (med Lidl som hyresgäst i gatuplanet), och Högbergsgatan 64 på Södermalm samt två i Nacka.