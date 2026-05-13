Storsala köper fastighet med bostadspotential i Vinsta

Storsala förvärvar en verksamhetsfastighet med lättindustri, handel och kontor i Vinsta, Stockholms stad. Säljare är Libeno Invest AB. Det bedöms finnas en framtida byggrätt om cirka 16 000–19 000 kvm BTA för bostäder och verksamheter på sikt. I närheten finns Förbifarten.

Annons

Colliers var rådgivare till säljaren.

Fastigheten, som ligger på Siktgatan 5, har en hög uthyrningsgrad och är uthyrd till ett flertal hyresgäster, däribland Vinsta Grossen/Storgrossen i Sverige AB. Den är upplåten med tomträtt, med en tomtarea om 3 225 kvadratmeter och en uthyrningsbar area om 2 675 kvadratmeter. Tunnelbanestationen Johannelund ligger cirka 500 meter bort, med goda kommunikationer till T-Centralen på omkring 30 minuter.

Storsala avser både att effektivisera fastighetsförvaltningen och stärka värdet i den nuvarande användningen, samtidigt som bolaget ser stora möjligheter att vidareutveckla fastigheten på sikt.

– Vinsta är ett läge där vi ser tydlig långsiktig utvecklingspotential. Förvärvet ger oss en fastighet med befintliga kassaflöden från start och möjlighet att skapa värde genom aktiv förvaltning. I takt med att området förändras ser vi även potential för framtida utveckling, säger Sofia Folstad, transaktionschef på Storsala.

I Stockholms stads programförslag för Vinsta-Johannelund beskrivs området som ett framtida blandstadsområde med bostäder, arbetsplatser, skolor, torg och parker. Programförslaget omfattar även en möjlig bytespunkt för kollektivtrafik med ny bussterminal. Kommande anslutning till Förbifart Stockholm förväntas stärka Vinstas tillgänglighet ytterligare.

Utifrån programförslaget och fastighetens tomtarea bedöms en framtida byggrätt om cirka 16 000–19 000 kvadratmeter BTA för bostäder och verksamheter kunna vara möjlig på sikt.

Avtalet signerades den 30 april och tillträde är planerat till den 12 juni.

Libeno Invest AB är ett fastighetsbolag helägt av familjen Ola Lidfeldt. Bolaget äger en handfull fastigheter i Stockholmsområdet, bland annat en på Sveavägen 59 (med Lidl som hyresgäst i gatuplanet), och Högbergsgatan 64 på Södermalm samt två i Nacka.

Fastigheten som Storsala köper och är redo att utveckla. Foto: Fastighetsvärlden
Det händer mycket i Vinstaområdet, med bland annat färdigställandet av Förbifarten. Foto: Fastighetsvärlden
Hotell i området. Foto: Fastighetsvärlden
Tuff konkurrens inom livsmedel, med Coop, Willys och sedan nyligen även en Lidl. Foto: Fastighetsvärlden
Fastpartner är stor fastighetsägare i området. Foto: Fastighetsvärlden
Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 11:12

Mardrömmen: Fastighets-vd:n häktad i 68 dagar

Beslutet kan dock vara en liten framgång för fastighets-vd:n. FV berättar det senaste.

Unikt townhouse i Lärkstaden till salu

1 500 kvm mitt i Stockholm. Kändisarkitekt utvecklat. Projektet tickar nog merparten av boxarna.

800 kontorshus i centrala London döms ut

Riskerar att bli omöjlig att hyra ut.

Oljefonden vill sälja miljardkåk på Oxford Street

Kommunalt bolag vill sälja fyra centrala fastigheter

Totalt uthyrningsbar lokalyta är cirka 20 000 kvm.

Unik lista: Följ vakanserna för de stora kontorsbolagen

Läs även om vakansutvecklingen sedan 2021 för 14 investerare som fokuserar på kontor – bolag för bolag. Högaktuellt seminarium stundar.

Klövern köper i Slakthusområdet för 300 mkr

Ska bygga 150 bostadsrätter. Säljaren har ägt fastigheten sedan 1980.

SBF i partnerskap med BauMont värt upp till 6 mdr

Initialt förväntas investeringar motsvarande två miljarder kronor genomföras.

Bakslag för plan att bygga ut hotell på Östermalm

Vill utöka med nästan 50 rum.

CapMan säljer ”helikopterhuset” i Västberga

Fullt uthyrd på långt kontrakt.

Global snabbväxare till Mall of Scandinavia

Hyllades nyligen av The Financial Times. Etablerar sig i högt tempo i stora delar av världen.

Blir ny vd för Tengbom

”Jag älskar att vara arkitekt, och jag tror på arkitektens roll i samhället”.

Stort avtal för Åke Sundvall

537 bostäder och 10 000 kvm lokaler. Tre torn i blickfånget

Episurf köper för 845 mkr – favorit i repris sju år senare

31 000 kvm i samma stad. Arena, skolor och kontor. FV berättar om likheten mellan två miljardaffärer.

Vill bygga ut 08-centrum

Tidigare plan innehöll dubblering av ytorna. Nu är den mer modest.

Får bygga 100 bostäder i Stockholm

Kan utveckla i Bromma och i Söderort.

 Tillbaka till förstasidan