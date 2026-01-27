Storsala gör första förvärvet i Södertälje

Storsala har genomfört sitt hittills största enskilda fastighetsköp med Tellus 4 i Södertälje centrum. Tellus 4 är en förvaltningsfastighet med äganderätt och en total area om cirka 18.000 kvadratmeter. Säljare är Tellus Fastigheter.

Tellus 4 är en förvaltningsfastighet med äganderätt och en total area om cirka 18.000 kvadratmeter. Fastigheten är belägen i Södertäljes stadskärna, med kommersiella lokaler bestående av restauranger, handel, gym, kontor och parkeringsgarage. Samtliga i direkt anslutning till service och kollektivtrafik.

Affären stärker Storsalas fastighetsportfölj och markerar bolagets första etablering i Södertälje. Tidigare förvärv i Stockholmsregionen har bland annat genomförts i Täby, Tyresö, Hagsätra och Hässelby. Fastigheten har förutsättningar för vidareutveckling genom modernisering och ett mer effektivt lokalutnyttjande.

Fastigheten har bland annat Åhléns outlet, gym, guldsmedsbutiker och kontorshyresgäster som hyresgäster. Stor hyresgäst har tidigare varit H&M som hösten 2024 meddelade att de skulle stänga – ett bakslag för Södertälje och gågatan.
Fastigheten har tidigare haft Tingsön Fastigheter, Nyfosa och Hemfosa som ägare. Den såldes 2021 för 220 miljoner kronor till Tingsön. Nu är det Tellus Fastigheter som säljer till Storsala. I styrelsen i Tellus Fastigheter finns Håkan Blomdahl och Gunnar Drougge.

– Förvärvet av Tellus 4 stärker vår portfölj med en förvaltningsfastighet som bidrar med stabila intäkter och möjlighet till förädling över tid. Etableringen i Södertälje är ett naturligt steg i vår fortsatta utveckling i Stockholmsregionen, säger Sofia Folstad, transaktionschef på Storsala.

Affären signerades och tillträddes i slutet av december 2025.

Förvärvet är i linje med bolagets långsiktiga strategi att investera i attraktiva och etablerade lägen med fokus på kvalitet, aktiv förvaltning och utvecklingspotential.

