Illustration: Okidoki Arkitekter.

Storsala får markanvisning för bostäder i Göteborg

Storsala tilldelas en markanvisning för ett bostadsprojekt i Utby, Göteborg. Projektet blir bolagets första etablering i Göteborg och omfattar 11 småhus samt cirka 90 lägenheter med lokaler i bottenvåningen. Samtliga bostäder planeras som hyresrätter.

Markanvisningen omfattar cirka 7 600 kvadratmeter BTA i flerbostadshus med lokaler, samt cirka 1 700 kvadratmeter BTA i småhus. Bostäderna planeras i en kvartersstruktur med inspiration från trädgårdsstadens principer, med en blandning av flerbostadshus och småhus samt en omsorgsfull gestaltning.

Projektet har höga hållbarhetsambitioner. Återbruk kommer att ske enligt Sweden Green Building Councils kriterier för Miljöbyggnad Guld, klimatpåverkan ska vara låg och projektet utformas för flexibel användning över tid.

Bostadsprojektet ligger i linje med Storsalas strategi att växa i attraktiva lägen med god utvecklingspotential. Området ligger cirka sju kilometer öster om Göteborgs centrum och har goda bussförbindelser till innerstaden.

– Utby är ett attraktivt läge och ett spännande första steg in i Göteborg för oss. Området har starka kvaliteter, och vi ser goda möjligheter att bidra till den fortsatta utvecklingen. Med genomtänkt gestaltning och fokus på hållbarhet vill vi skapa lägenheter av hög kvalitet som håller över tid, säger Erik Engvall, vd på Storsala.

Detaljplanen vann laga kraft 2025. Storsala arbetar nu med projektering inför kommande byggstart.

