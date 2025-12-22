Storebrand köper bostäder i Finland för 900 mkr

Storebrand Real Estate har genom sin core plus-fond Storebrand Nordic Real Estate II förvärvat två bostadsfastigheter i Esbo, Finland. Säljare i affärerna är Citycon och Toivo. Totalt pris 80 miljoner euro, motsvarande 870 miljoner kronor.

Fonden Storebrand Nordic Real Estate II (SNRE II) etablerades i oktober 2025. Kort därpå genomfördes fondens första förvärv i Danmark och nu offentliggörs fondens andra och tredje förvärv bestående av två bostadsfastigheter i Esbo, Finland.

Totalt omfattar de finska fastigheterna 16.269 kvm fördelat på 376 lägenheter. Affärerna om närmare 80 MEUR genomfördes som två off market-transaktioner: den ena med Citycon som säljare den 18 december 2025 och den andra med Toivo som säljare den 19 december 2025.

Esbo är Finlands näst största stad och en integrerad del av Helsingforsregionen. Området kännetecknas av en stabil befolkningsstruktur, hög utbildningsnivå och god köpkraft, vilket skapar långsiktigt attraktiva förutsättningar för bostadsinvesteringar. De två förvärvade fastigheterna är moderna, energieffektiva (energiklass A/B) och belägna i tunnelbanenära lägen.

– Den finska ekonomin i allmänhet och marknaden för bostäder i synnerhet befinner sig i ett intressant skede. På medellång sikt ser vi en potential för hyrestillväxt som sticker ut i ett nordiskt perspektiv, säger Henrik Bastman portföljförvaltare för SNRE II och vd för Storebrand Real Estate Sverige.

De finska förvärven är Storebrand Real Estates första direktinvesteringar i finska fastigheter.

– De finska fastigheterna kompletterar fondens tidigare danska bostadsförvärv och ligger helt i linje med SNRE IIs strategi: att investera i attraktiva, välbelägna core plus-tillgångar med långsiktig potential i sektorer med strukturell medvind, säger Henrik Bastman.

SNRE stärker Storebrand Real Estates nordiska position

SNRE I och II är en vidareutveckling och expansion av Storebrand Real Estates nordiska fondutbud.

– Vi är inne i en stark utvecklingsfas där vi målmedvetet bygger upp en ledande nordisk position. Etableringen i Finland visar hur vi i snabb takt breddar vårt pan-nordiska erbjudande, avslutar Storebrand Real Estates vd Truls Nergaard.

Fastigheterna kommer att förvaltas av Sirius Capital Partners på uppdrag av SNRE II. Rådgivare till SNRE II i processen har varit Sirius Capital Partners, Avance, PwC och Sitowise.

SNRE II är baserad i Luxemburg och erbjuder flexibla juridiska ägandeformer för att passa olika typer av investerare.

Storebrand Real Estate förvaltar en portfölj om cirka 9 miljarder euro, bestående av 250 byggnader och mer än 2 miljoner kvm uthyrningsbar yta, med ett team på 80 personer spridda över hela Norden.