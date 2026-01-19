Storebrand höjer målstorleken för fond

Storebrand Nordic Real Estate Fund II (SNRE II) genomförde sin andra stängning den 19 december 2025 och ökar nu målstorleken till en nivå närmare hard cap på 500 miljoner euro. Redan två och en halv månad efter att fonden lanserades är nu dessutom över 80 procent av tillgängligt kapital investerat. Sedan halvårsskiftet har SNRE-strategin investerat i över 1.800 lägenheter.

Sedan fondens start i oktober 2025 har cirka 90 procent av den ursprungliga målstorleken uppnåtts. Den starka kapitalanskaffningen innebär att fonden går in i 2026 med en solid kapitalbas och ett tydligt momentum i investeringsarbetet. Mot bakgrund av det starka investerarintresset och pågående dialoger med både befintliga och nya investerare har fondens målstorlek höjts närmare fondens hard cap om 500 miljoner euro.

– Den starka efterfrågan på SNRE II visar att investerare värdesätter vår långsiktiga nordiska strategi. Att vi på så kort tid nästan nått hela fondens ursprungliga målsättning är ett tydligt styrkebesked, säger Henrik Bastman, portföljförvaltare för SNRE II och filialchef för Storebrand Real Estate Sverige.

SNRE II har redan investerat över 80 procent av tillgängligt kapital från de två genomförda stängningarna. Med teamets bevisade genomförandekapacitet skapas goda förutsättningar att fortsätta bygga en högkvalitativ nordisk fastighetsportfölj i linje med fondens investeringsstrategi.

Förväntad årlig avkastning för de genomförda investeringarna ligger i den övre delen av målintervallet.

– Vår höga investeringstakt speglar vår förmåga att identifiera attraktiva affärer genom ett starkt och etablerat nätverk, med 75 procent av antalet investeringar genomförda off-market. Vi har en relevant pipeline och ser goda möjligheter att fortsätta investera i linje med fondens investeringsstrategi där logistik och social infrastruktur står näst på tur, säger Bastman.

Sedan halvårsskiftet har SNRE-strategin investerat i över 1 800 lägenheter motsvarande cirka 110 200 kvadratmeter, till ett totalt värde om 4,5 miljarder SEK (420 miljoner euro).

Storebrand är ankarinvesterare i SNRE II. Förankringen hos Storebrand, som är en av Nordens ledande institutionella kapitalförvaltare med lång erfarenhet av hållbara fastighetsinvesteringar, har bidragit till ett starkt momentum och ett brett institutionellt intresse.

Utöver Storebrand består investerarbasen av etablerade nordiska institutioner, med investerare från Sverige, Danmark, Norge och Finland.

SNRE II etablerades i oktober 2025 och investerar i attraktiva, välbelägna core plus-tillgångar med långsiktig potential inom sektorer som gynnas av strukturella drivkrafter. Hittills har investeringarna varit koncentrerade till bostadssegmentet, men fondens övergripande strategi bygger på diversifiering. Framöver kommer fonden därför även att investera inom andra sektorer, med särskilt fokus på logistik samt social infrastruktur.

SNRE II är baserad i Luxemburg och erbjuder flexibla legala ägarstrukturer anpassade efter olika typer av investerare.

Storebrand Real Estate förvaltar en fastighetsportfölj om cirka 9 miljarder euro, bestående av drygt 250 byggnader och mer än 2 miljoner kvm uthyrningsbar yta.

Fastighetsteamet består av över 80 personer spridda över hela Norden.