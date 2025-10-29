Storebrand gör stort köp i Danmark

Storebrand Real Estate stärker närvaron på den danska bostadsmarknaden genom sitt första förvärv i den nyligen lanserade fonden Storebrand Nordic Real Estate Fund II. Totalt förvärvas 441 lägenheter.

Affären där sju fastigheter ingick genomfördes som en off-market-transaktion med Pædagogernes Pension (PBU) som säljare.

Rådgivare i processen har varit Bruun & Hjejle, PwC, Colliers och Rambøll. SNRE II har anlitat Capital Investment som förvaltare av de köpta bostäderna.

Kort efter första stängningen den 8 oktober 2025 har Storebrand Nordic Real Estate Fund II (SNRE II) nu genomfört sitt första förvärv – en dansk bostadsportfölj bestående av i huvudsak moderna fastigheter i attraktiva lägen.

Portföljen omfattar totalt 38.193 kvm fördelat på 441 lägenheter, där drygt 70 procent av det underliggande fastighetsvärdet är koncentrerat till Köpenhamn. Affärsplanerna varierar mellan fastigheterna, men i stort handlar de om ett långsiktigt ägande med gradvisa tekniska uppgraderingar i takt med att behov uppstår.

– Vi är glada över att kort inpå fondens första stängning ha investerat en betydande andel av de kapitalåtaganden vi fått in. Att identifiera och köpa en off market-portfölj som passar väl in i vår core-plus-strategi visar på vår genomförandekraft i den nordiska fastighetsmarknaden, säger Henrik Bastman, portföljförvaltare för SNRE II och vd för Storebrand Real Estate Sverige.

För två av fastigheterna har säljaren påbörjat avyttring av lägenheter i takt med att de blivit vakanta, och för dessa kommer fonden att fortsätta enligt den strategin, förutsatt att marknadsläget är rätt.

SNRE stärker Storebrand Real Estates nordiska position

Genom SNRE I och II fortsätter Storebrand Real Estate att bredda sitt fondutbud och fördjupa sin närvaro i Norden.

– Vi arbetar målmedvetet för att befästa vår roll som en ledande nordisk förvaltare. Det är därför mycket tillfredsställande att se hur vi fortsätter att stärka vårt pan-nordiska erbjudande, säger Truls Nergaard, vd Storebrand Real Estate.

Storebrand Real Estate förvaltar en fastighetsportfölj om cirka 8 miljarder euro, bestående av 250 byggnader och mer än 2 miljoner kvm uthyrningsbar yta. Fastighetsteamet består av 80 personer spridda över hela Norden.