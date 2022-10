Stordalens ”kinesiska” hotell i Göteborg tjuvöppnat

Redan innan öppning så har det i Göteborg nya Clarion Hotel the Pier och restaurangen Fei skapat stort intresse och nyfikenhet från blivande gäster. Nu har hotellet, som har som ambition att bli Lindholmens främsta mötesplats och erbjuda Sveriges mest autentiska kinesiska restaurang, öppnar.

Hotellet innehåller 254 rum och ligger i ”Geely-komplexet” på Hisingen.

Det som under fredagen var tänkt som en samling för hotellets personal och samarbetspartners förvandlades istället till en invigningsfest när ägaren Petter Stordalen konstaterade att hotellet var redo för öppning och med det anledningen till en ordentlig fest.

– Det var väldigt tydligt när jag kom in i lobbyn igår att hotellet faktiskt redan var klart. Så varför skjuta på en anledning till att fira när man inte behöver? Nu är hotellet invigt och idag så checkar de första gästerna in på hotellet. Det här innebar att en väldigt bra vecka med ens blivit toppen, säger Clarion Hotel The Piers ägare Petter Stordalen.

Det 254 rum stora hotellet med mötesrum och 3 barer tillför någonting unikt till Sveriges förmodligen främsta internationella innovationscenter Lindholmen. En autentisk restaurang med ett handplockat prisbelönt kinesiskt kockteam kommer locka besökare från hela Norden för att smaka på rätter från tre av Kinas åtta traditionella kök.

– Redan innan namn, koncept och design var satt för hotellet så bestämde vi oss för att hotellets bästa plats, nämligen toppvåningen, skulle bli en hyllning till kinesisk mat- och dryckeskultur. Vi ville kombinera de bästa nordiska råvarorna med de främsta kockarnas kunskaper om de kinesiska köken, säger Clarion Hotel The Piers VD och hotelldirektör Anders Skiöld.

Engagemanget i projektet från fastighetsägarens sida har varit stort.

– Vi ville skapa en mötesplats med internationell känsla där öst möter väst och med en restaurang som både fysiskt och i hotellets själ tilläts ta mycket plats. Vi är väldigt nöjda med resultatet och är försäkrade om att hotellet är i trygga händer hos Petter Stordalens och hans team. De har förstått visionen för Uni3-konceptet och området där öppenhet och samverkan står i fokus. Som fastighetsägare så kommer vi fortsätta bidra aktivt på alla de sätt vi kan för att bygga området och Clarion Hotel the Pier till en framgångsrik destination, säger Gang Wei, VD Uni3 by Geely.

Lindholmen har under lång tid varit ett nav för kunskapsintensiv verksamhet och med många tillfälliga besökare. Förhoppningen är nu att fler bosatta göteborgare ska uppleva området och människorna.

– Lindholmen är en internationell hub och The Pier har ambitionen och missionen att vara en plats för spännande samtal, goda drinkar och den bästa kinesiska maten. Med Göteborgs stads starka ambition om att skyndsamt få ett färjeläge på plats vid hotellet så kommer vi inte bara knyta samman Göteborg med Lindholmen utan också bidra till mycket spännande kunskaps- och kulturutbyten, säger Clarion Hotel The Piers och Nordic Choice Hotels ägare Petter Stordalen.