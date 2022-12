Stordalen tar över Hernö Gins hotell

Hernö Gins hotell i Härnösand kommer att ingå som medlemshotell i Petter Stordalens hotellgrupp Nordic Hotels & Resorts. Med övertygelsen att det inte finns någon standardgäst, och därför inget standardhotell, samlar Nordic Hotels & Resorts 39 fristående hotell i sin växande portfölj. Hernö Gin Hotell kommer att tillföra gruppen ett nytt unikt koncepthotell med öppning i slutet av 2024.

– Det känns otroligt roligt att kunna erbjuda våra fantastiska gäster ytterligare en destination och upplevelse. Precis som gänget bakom Hernö Gin så drivs vi av ambitionen att överträffa människors förväntningar. Det här blir ett unikt hotell på en fantastisk plats och jag ser därför fram emot december 2024 då vi välkomnar de första gästerna till hotellet, säger Nordic Hotels & Resorts ägare Petter Stordalen.

Hernö Gin Hotell kommer att uppföras i nio våningar, havsnära beläget på Kanaludden i Härnösand, alldeles vid Södra Sundet som mynnar ut i Bottenhavet. Med 120 rum, flera barer, restaurang samt konferensanläggning med sju lokaler och kapacitet upp till 225 personer kommer hotellet att ha närhet till Härnösands centrum med gångavstånd för gästerna.

– Hernö Gin Hotell kommer att erbjuda boende, konferensmöjligheter och en helhetsupplevelse i nivå med de förväntningar besökare har på ett koncepthotell för världens bästa gin. Vi är stolta över att utvecklingen av en internationell toppdestination i Härnösand sker tillsammans med Nordic Hotels & Resorts, säger Jon Hillgren, vd Hernö Gin Hotell.

Härnösands Simhall intill hotellet kommer att erbjuda relax och bad för alla gäster. Simhallen med tillhörande relax kommer att drivas av hotellbolaget med start den första januari 2023.

Hotellgruppen Nordic Hotels & Resorts samlar några av Nordens mest uppskattade och prisbelönta hotell som Copperhill Mountain Lodge, Yasuragi, Icehotel, At Six, Hotel Kämp, The Thief och Villa Copenhagen.

– Som fristående medlemshotell kommer Hernö Gin att utveckla sitt eget varumärke och koncept i ett partnerskap med en hotellgrupp som är känd för att leverera extraordinära hotellupplevelser samt överträffa gästernas förväntningar. Detta ligger i linje med vad vi vill åstadkomma och känns helt rätt, avslutar Jon Hillgren.

Hernö Gin Hotell ansluter med medlemskapet till lojalitetsklubben Nordic Choice Club som ger medlemmarna erbjudanden och rabatter på över 200 hotell i Norden.