Stordalen säljer till Norwegian

Norwegian köper Petter Stordalens Nordic Leisure Travel Group. Flygbolaget betalar nästan 8 miljarder svenska kronor. Samtidigt blir Stordalen en storägare i Norwegian. I transaktionen ingår 26 hotell och ett charterflygbolag.

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Arctic Securities agerade finansiell rådgivare till Nordic Leisure Travel Group.

Norwegian har ingått ett avtal om att köpa resekoncernen Nordic Leisure Travel Group, med varumärken som Ving, Spies, Tjäreborg, Globetrotter och Sunclass Airlines i varumärket.

Köpeskillingen uppgår totalt till 7,94 miljarder svenska kronor.

– Den utökade koncernen kommer att bli en av Strawberrys största strategiska investeringar, och vi är fast beslutna att vara en långsiktig ägare och en aktiv partner i bolagets fortsatta utveckling och tillväxt, säger Petter A. Stordalen, grundare och ägare av Strawberry till Verdens Gang.

– Detta är en milstolpe för nordisk turism, säger Geir Karlsen, vd på Norwegian.

Av det totala beloppet betalas 3,5 miljarder svenska kronor kontant. Säljarna kommer också att få 300 miljoner vederlagsaktier i Norwegian. Detta innebär att Norwegian blir ägare till bland annat 26 hotell och charterflygbolaget Sunclass Airlines.

FV saknar kännedom om Nordic Leisure Travel Group äger någon av hotellfastigheterna. 2024 köpte Premia Properties med Elias Georgiadis som storägare, två storhotell i den grekiska övärlden från Nordic Leisure Travel Group, och hösten 2025 köpte samma Premia Properties Sunwing Arguineguin i staden Arguineguin på Gran Canaria av Stordalen.

Efter affären kommer säljarna Stordalen, Altor och TDR Capital att bli stora aktieägare i Norwegian. Stordalens bolag Strawberry och Altor kommer vardera att äga 8,9 procent av Norwegian. TDR kommer att äga 4,4 procent.

Norwegian förväntar sig att köpet ska leda till ökade intäkter.

”Transaktionen förväntas öka koncernens årliga rörelseintäkter med nästan 50 procent”, skriver bolaget i en kommentar.

Strawberry och Altor ska enligt planerna representeras av en styrelseledamot vardera i Norwegians styrelse.

Mångmiljardären John Fredriksen, som är största aktieägare i Norwegian Air Shuttle genom bolaget Geveran, stödjer transaktionen, framgår det av ett börsmeddelande.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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