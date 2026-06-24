Stordalen: ”Kriser är som OS – kommer vart fjärde år”

Nordens hotellkung har inte slagit av på takten utan fortsatt satsa. Är det bara gasa som gäller? Nej – inte hela tiden. På Fastighetsvärldens event på Värdshuset Lindgården i Almedalen på onsdagen pratade Petter Stordalen om sin största ombyggnation, AI, marknaden, magkänslan – och den egna osäkerheten som blir värre ju äldre han blir.

Platserna var fyllda till bredden och tvären när det var dags för Nordens hotellkung Petter Stordalen att inta scenen på Fastighetsvärldens event på Värdshuset Lindgården i Almedalen på onsdagen.

63-åringen var som brukligt solbrun, rapp och på ypperligt humör.

– Inflationen är under kontroll! Annika Winsth är min favoritekonom, hon säger som det är, var det första han utbrast.

När andra bromsar – hur kommer det sig att du gasar?

– När det är oroliga tider i världen, när du har en man i det Vita Huset som påverkar oss i Norden, då är det svårt. Men jag har haft ett långt affärsliv. Det finns alltid en osäkerhet. Man måste se förbi det, svarade Petter Stordalen moderator Ellinor Persson.

Han tillstod däremot att han inte enbart gasar på – även om det är att föredra framför motsatsen.

– Jag gasar inte bara. Men du kommer inte framåt om du ska ha hela benet på bromsen. Speciellt nu. Jag tänker på AI som påverkar oss alla här – och den linjen är inte rak utan den sväller. Allt förändras i en hastighet vi aldrig upplevt förut, sade Petter Stordalen.

Just nu pågår den största ombyggnationen i Strawberrys historia.

1 200 rum i Stordalens Clarion Collection-kedja tar tillbaka namnet Home Hotels och lanserar konceptet ”Home until you’re home” där de vill förstärka hemma-känslan på hotellen.

Stopover är nya hotellkonceptet, särskilt anpassat för bilresenärer, idrottslag och husdjursägare.

– Stop over blir ett testprojekt. Vi vill ha tillbaka hotell på centrala knutpunkter. Vi testar. Får vi bra respons, rullar vi ut. Businessen ska växa. Det är ambitionen. Vi kan inte stoppa det, sade han.

Hur påverkar kriser fastighetsmarknaden?

– Kriser är som OS. De kommer vart fjärde-femte år. Om du investerar i ett hotell som ska stå där i 50 år, så får du åtminstone räkna med 10 kriser, svarade Petter Stordalen moderator Ellinor Persson.

Han hyllade också magkänslan – som har följt ”många gånger”.

– Magkänslan är summan av tusen intryck och upplevelser du har fått i livet. Man affärerna görs också efter grundligt förarbete, sade Petter Stordalen, och tillade:

– Jag blir mer och mer osäker ju äldre jag blir. Jag jobbar på ödmjukheten. Jag tvivlar och jag pratar med en massa människor innan jag tar beslut.

Apropå den demografiska förändringen, där färre barn föds, passade hotellkungen på att ge Almedalen-besökarna ett tips:

– Jag säljer magiska gästupplevelser. Jag har hört att det föds för få barn i Sverige. Kom på staycation och bo hos mig, så löser vi problemet!

Om du skulle bilda nytt bolag och satsa på en ny bransch – och du hade alla förutsättningar. Vad skulle det bli?

– Får jag en väldigt god idé, så är det inte så smart att ta den här, sade Petter Stordalen till slut efter en viss tystnad, enda gången han tvekat inför ett svar denna eftermiddag på Fastighetsvärldens scen.

Vi kan definitivt räkna med en sak. Att Petter Stordalen absolut inte gjort sin sista investering.