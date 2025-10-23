Stordalen planerar nytt hotell i Mariestad

Strawberry och Slättö har signerat markavtal för etablering av den nya hotellkedjan Stopover – ett nytt koncept med moderna väghotell längs Sveriges större trafikleder – i Mariestad, och planeringsarbetet inför byggstart är i full gång. Målet är att öppna det nya hotellet under slutet av 2026 vid Haggården – precis vid södra infarten från E20. Planerad öppning är 2026.

– Vi är otroligt glada över att nu ha signerat markavtal i Mariestad. Det är en central nod både vad gäller bilresande genom Sverige och företagsetableringar och har legat högt på vår önskelista. Nu påbörjas planeringen för etableringen samtidigt som vi fortsätter dialogerna med markägare vid strategiska väglägen runt om i Sverige för nästa omgång Stopover-hotell, säger Erik Möller, head of Hotels på Slättö.

Byggstart för det nya hotellet sker efter att nödvändiga bygglov och andra tillstånd beviljats.

Målgrupp för Stopover är affärsresenärer, familjer och sportlag samt de som behöver en tillfällig bostad under en övergångsperiod. Hotellen får 151 rum med elbilsladdning, gym, lekrum, tvättstuga, mötesrum/telefonbås, hundrastgård och restaurang. Hotellen produceras i Säffle av träd som vuxit i Värmlandsskogarna och monteras sedan upp på respektive destination. Hållbarhet är i fokus för projektet och därför präglas byggnadernas profil av förnybar energiproduktion med solpaneler och geotermisk uppvärmning samt resurseffektiva digitala lösningar.

Under torsdagen slår Strawberry även upp portarna till det allra första hotellet Stopover Falkenberg.

I februari 2024 avslöjade Strawberry planerna på att lansera Stopover – en hotellkedja för människor som behöver ladda sig själva, bilen, tvätten och kanske hunden på ett och samma ställe. Det första hotellet står nu färdigt i Falkenberg.

– Det känns otroligt roligt att från och med i dag äntligen få välkomna gäster till Stopover Falkenberg. Här hoppas vi kunna erbjuda möjlighet till både avkoppling och energi oavsett om du ska stanna i vackra Falkenberg eller endast är på genomresa, säger Andreas Andersson, hotelldirektör, Stopover Falkenberg.

– I dag är det en milstolpe för vår nya hotellkedja Stopover med restaurang Viaggio. Jag är oerhört glad över att det är just i Falkenberg vi öppnar. En destination som är helt ny för Strawberry och där jag tror att vår nya hotellkedja kommer att tillföra hotellmarknaden någonting helt nytt. Att vi nu dessutom kan berätta att nästa etablering blir i Mariestad känns extra spännande. Läget är perfekt precis vid Mariestads södra infart från E20 och kommer därför bli ett bra och naturligt stopp för allt från barnfamiljer, idrottslag och affärsresenärer på resa, säger hotellkedjans ägare Petter Stordalen.

Samtliga Stopover-hotell erbjuder även ett nytt matkoncept – restaurang Viaggio. Med en varierad italiensk meny för både barn och vuxna, och med fokus på kvalitet, snabbhet och autentiska smaker, fyller Viaggio ett efterlängtat tomrum i dagens restaurangutbud längs vägarna.

Restaurangen är öppen för både hotellgäster och förbipasserande, och alla enheter erbjuder drive-through för bilister som vill ha god mat utan att behöva stanna längre än nödvändigt.