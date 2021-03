Storbranden: ”Det är en helt nedbrunnen byggnad”

Vittnen har för lokalmedia beskrivit branden som ett eldklot.

Ringön ligger på Hisingen, på andra sidan Göta älv sett från Gullbergsvass där till exempel Vasakronan är i slutskedet med att utveckla med nya landmärket Platinan. Ringön är ett framtida stadsutvecklingsområde.

Branden avser fastigheten Tingstadsvassen 24:8 med adress Järnmalmsgatan 5 och Manufakturgatan 7 på Ringön. Enligt räddningstjänsten är det en byggnad om 1.800 kvm som brinner. Enligt officiella uppgifter rymmer byggnaden drygt 4.000 kvm lokaler.

Larmet om branden på Ringön kom till räddningstjänsten klockan 02.42 under natten mot lördagen. Ett 30-tal brandmän var under morgonen på plats för att bekämpa branden.

– Jag blev uppringd av polis och räddningstjänst och begav mig till platsen. Det är tyvärr en helt nedbränd byggnad. Den är totalförstörd, säger Robert Eriksson, vd vid Västprojekt.

Västprojekt köpte den aktuella fastigheten i april 2019 och äger en handfull fastigheter på Ringön, som ligger mittemot centrala Gullbergsvass. Fastigheten ägs tillsammans med Tapajos Fastighets AB.

Vid 08-tiden var branden inte under kontroll, men vid 09-tiden uppgavs att risken för spridning var lägre. Räddningstjänstens fokus var under morgonen främst att förhindra spridning till grannfastigheterna.

Västprojekt övriga fastigheter i området ligger något kvarter bort, och är inte grannfastigheter.

En av hyresgästerna i den branddrabbade fastigheten är Claessons Trätjära och verksamheten där har försvårat släckningsarbetet.

En av hyresgästerna i fastigheten är Claessons Trätjära. Siv Carlsson som äger bolaget fick även hon mitt i natten ett samtal om branden.

– Jag trodde inte det var sant, säger hon till SR Göteborg och konstaterar att hennes verksamhet sedan 35 år tillbaka inte längre finns.

I byggnaden finns brandfarlig vätska.

Klockan 05.40 under lördagsmorgon skickades det ut ett VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, med följande budskap:

”Viktigt meddelande till allmänheten på Hisingen i Göteborgs kommun, Västra Götalands län. Det brinner i en industrilokal vid industriområdet Ringön med kraftig rökutveckling som följd. Räddningsledaren uppmanar alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation.”

Enligt räddningstjänsten var det en väktare som åkte förbi lokalen och upptäckte rökutvecklingen.

Det kommer sannolikt att vara en kraftig rökutveckling en bra bit in på dagen, uppger räddningstjänsten.

Det är oklart hur branden startade och enligt Göran Carlbom, vakthavande befäl vid polisen, kommer polisen sannolikt upprätta en anmälan om mordbrand under dagen för att kunna utreda brandorsaken, uppger SVT. Saftigt uppger man att det i nuläget inte finns något som tyder på att branden i var anlagd.

Vid kl 09.45 uppdaterade räddningstjänsten med:

”Inriktningen är just nu att förhindra ytterligare spridning av branden. Det finns en hel del brännbara vätskor samt annat brännbart i byggnaden som fortfarande brinner med växlande intensitet. fastigheten kommer bli totalskadad. Räddningstjänstens prognos är att vi kommer att vara kvar på platsen hela dagen samt även under natten, dock med eventuellt minskade styrkor beroende på utvecklingen. Inga personer har rapporterats skadade under insatsen.”