Storbrand hos Sagax i Älvsjö

En omfattande brand har under natten rasat i Älvsjö. Enligt uppgift till Fastighetsvärlden handlar det om Sagax fastighet Konsumenten. – Det brinner fortfarande, men branden är sedan några timmar under kontroll, sa Stockholms brandförsvar till FV vid sjutiden under morgonen.

Larmet om branden inkom vid 20.18 på torsdagskvällen och var under tidig fredagsmorgon ännu inte släckt, men den uppgavs då vara under kontroll efter en besvärlig natt för räddningsstjänsten.

– Det har varit en väldigt stor brand som vi fick kontroll över vid 3-tiden under natten. Vi räknar med att vara kvar på platsen till lunchtid.

Många stockholmare har under sen kväll och under natten känt lukten av brandrök, även på långt håll.

Räddningstjänsten tvingades tidigt avbryta försöken med att släcka byggnaden invändigt, då det bedömdes för farligt. Fokus under natten var initialt att försöka undvika spridning och därmed skydda närliggande byggnader. Cirka 60–70 brandmän, från flera stationer, har varit inblandade i släckningsarbetet.

Fastigheten Konsumenten 1 ligger i Älvsjö industriområde. Fastigheten har flera hyresgäster och det ska i första hand ha varit ett industrilagerhotell som brunnit.

Det är Sagax som äger fastigheten. Den innehåller 7 900 kvm lokaler och finns på en markyta om 16 000 kvm. Sagax har ägt den aktuella fastigheten sedan 2017 när den förvärvades från Sveareal som en del av en paketaffär. Tidigare har den ägts av Kungsleden (Castellum).

Polisen har inlett en förundersökning om grov mordbrand, vilket är normalt när något brinner där det skulle kunna ha funnits människor. Det finns inga uppgifter om att någon person har skadats.