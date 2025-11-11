Storägarna stämplar om till B-aktier

Trianon med fastigheter värda över 12 miljarder, i Malmö och några andra orter i Skåne, kommer i fortsättningen endast ha B-aktier. Tre av de största ägarna, tillika de enda med A-aktier har nu begärt att deras A-aktier ska stämplas om till B-aktier.

Det är Olof Andersson, Jan Barchan och Mats Cederholm, som privat eller via bolag nu omvandlar sina aktier. Deras röstandel minskar därmed från 61 procent ned till cirka 49 procent.

–Under året har jag köpt 3,8 miljoner aktier i Trianon, vilket visar min tro på bolaget. Trianon har ett engagerat team och vi fortsätter på den inslagna vägen med stort fokus på att skapa aktieägarvärde, skrev vd Olof Andersson i sitt vd-ord i niomånadersrapporten nyligen.

De tre tidigare A-aktieägarna äger nu B-aktier motsvarande 30 procent, 14 procent respektive 5 procent av röster och kapital i Trianon.

Bland de fem största ägarna i bolaget finns även Grenspecialisten med 10,5 procent samt SEB-Fonder med 6,7 procent.