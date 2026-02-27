Stopp för utbyggnad av ledande handelsområde
Ett av Sveriges största. ”Jag tycker inte att det är bra att man stoppar oss”.
Hett område strax utanför Stockholms innerstad.
En affär med fyra terminalfastigheter analyseras av Fredric Andersson på JLL.
Läs om de nya hyresgästerna. Stor lokal högt upp återstår att hyra ut.
Blivande fastighetstoppen som var med på bion, ägandet och mordplatsen.
Hans Wallenstam: ”Det är ett utmanande uppdrag”.
Politikerna ger tummen upp.
Miniintervju med Eva Sterner.
Planerar att bygga 45 studentbostäder.
Nytt bolag skapades under 2025. Målet är att allt där ska vara avyttrat inom fem år. SBB öppnar även för att sälja ytterligare ett bestånd.
Klart med ny vd för Winn Hotel Group.
”Vi har jobbat mycket med att öka intresset och för att få rörelse i området även kvällstid”. Berättar för FV om planerna.
Fem etagelägenheter högst upp. En finns till salu för 20,4 miljoner kronor.
Köper stor fastighet på vakanstyngd gågata. Nya ägaren berättar för FV om planerna.
FV berättar om fastigheterna och kvadratmeterpriserna för fem förvärvade fastigheter.
Tecknat avtal för lokal som sedan länge stått tom.