Jätte letar logistik nära svenska storstäder
Berättar om planerna för FV.
Berättar om planerna för FV.
Avyttrar mindre kontorsfastighet.
Juryn har valt de bästa köpen respektive de bästa försäljningarna under 2025. De fem bästa i varje kategori listas.
Tomställt bostadshus på Östermalm till salu. Även bostadsrättsutvecklare lär vara nyfikna.
Omfattar totalt 20.300 kvm fördelat i två kvarter. Planeras innehålla bland annat biograf, hotell, bostäder, saluhall och restaurang.
Renovering ska ge huset från 1940-talet nytt liv.
Säljaren har kvar en handfull fastigheter.
Bolaget har tillgångar för nästan två biljoner svenska kronor. Har nyligen gjort stora köp i Sverige inom två segment.
Snabbväxande utvecklare tar steget in i Södertälje.
Stort projekt. Se illustrationer och läs om fastighetsägarens planer.
Reaktionen på morgonens affär spretar. Det ena bolaget går upp 18 procent, det andra ned med 8 procent.
Ska betala 26 miljoner kronor.
Ambitionen är att skapa ett destinationshotell med spa. Totalt 9.000 kvm.
Ändrat från trä till betong och även bytt namn.