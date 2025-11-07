Stoneweg köper 16.300 kvm logistik

Stoneweg Group har, på uppdrag av danska arbetsmarknadspensionsfonden PenSam, slutfört förvärvet av en 16.300 kvm, modern logistikanläggning i Hørning nära Aarhus, Danmarks näst största stad. Mandatet från PenSam är på en summa om hela 200 miljoner euro, motsvarande 2,2 miljarder kronor.

Den toppmoderna fastigheten, som är byggd 2022, har starka tekniska specifikationer och hög hållbarhet, och drar nytta av ytterligare byggrätter som ger framtida expansionsmöjligheter. Den är fullt uthyrt på ett långsiktigt hyresavtal och fungerar som hyresgästens huvudsakliga distributionsplats.

Tillgången, som förvärvats off market, är strategiskt belägen nära Aarhus och drar nytta av utmärkt tillgång till stora transportrutter och viktiga logistikkorridorer som betjänar både inhemska och internationella marknader.

Mandatet, som lanserades förra året, är fokuserat på Danmark och Sverige, och målet är att skapa en portfölj av hållbara logistikfastigheter genom aktiv kapitalförvaltning, som utnyttjar Stonewegs starka närvaro i Skandinavien.

Stoneweg är en global alternativ investeringsgrupp med huvudkontor i Genève, Schweiz, och är en del av SWI Group. Stoneweg förlitar sig på lokala operativa team för att identifiera, utveckla och hantera tillgångar och andra alternativa investeringar, och har kontor i 17 länder i Europa, USA och Singapore. Stoneweg har kontor i Stockholm.

