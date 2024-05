Stockholms Stadsmission öppnar i Mall of Scandinavia

Under 2024 öppnar Stockholms Stadsmission i två av URW:s köpcentrum: en permanent butik i Westfield Mall of Scandinavia med ett mer kurerat second-hand sortiment och en pop-up i Westfield Täby Centrum med ett sortiment som har fokus på dammode samt barnavdelning.

Unibail-Rodamco-Westfield fortsätter att satsa på second hand och cirkulära koncept i sina köpcentrum. Denna gång tillsammans med Stockholms Stadsmission som under 2024 öppnar i både Westfield Mall of Scandinavia och Westfield Täby Centrum.

– Vi ser att efterfrågan på mer hållbara och cirkulära koncept ökar hos våra besökare och att de satsningar vi nyligen har gjort inom detta har gått bra. Till exempel Cirkus second hand, som provat på en pop-up i Westfield Mall of Scandinavia under våren, har nu förlängt en ytterligare period. Vi är väldigt glada över att Stockholms Stadsmission valt att öppna hos oss och att vi kan fortsätta underlätta till konsumtion på ett mer hållbart sätt, säger Louise Bergqvist, Director of Leasing URW Northern Europe.

I Westfield Mall of Scandinavia öppnar Stockholms Stadsmission en permanent butik under hösten 2024 och detta kommer bli deras andra flagship store i Stockholm. Butiken kommer, likt butiken som i dag finns på Hornsgatan, att hålla ett mer kurerat second hand-sortiment bestående av dam- och herrmode. Butiken blir även återförsäljare av Stockholms Stadsmissions varumärke Remake Sthlm som skapar unika modeplagg av återbrukad textil.

I Westfield Täby centrum öppnar en pop-up redan i slutet på maj, som blir Stockholm Stadsmissions alla första långvariga second hand-butik i pop up-format. Den är utformad efter ett nytt butikskoncept som utvecklades under 2023, med ett sortiment som har fokus på dammode samt barnavdelning.

Båda butikerna ska främja återbruk, men butiken i Täby centrum kommer att ha ett särskilt stort fokus på insamling av textil och prylar för att erbjuda kunder ett enkelt och tryggt sätt att återbruka det de inte längre behöver.

Butiken i Westfield Mall of Scandinavia öppnar på plan 1 i Designer Gallery, bredvid Espresso House. Pop up-butiken i Westfield Täby centrum öppnar på plan 1, bredvid Beyond Retro.