Stockholms stad köper svårsålda bostäder av Åke Sundvall

Stockholms stad köper 14 lägenheter i bostadsrättsföreningen Bruket i Klockelund, Farsta. Lägenheterna ska hyras ut som servicebostäder till personer med psykisk funktionsnedsättning. Totalt består föreningen av 42 bostäder som har varit svårsålda. Under ett år har Åke Sundvall bara lyckats sälja två lägenheter.

– För våra hyresrätter är intresset stort. Men med bostadsrätterna går det ganska trögt, säger Tim Svalling, projektchef på Åke Sundvall AB i Klockelund till Mitt i.

I fastighetsnämndens möte nästa vecka ska beslut tas om köp av 13 tvårummare om 54 kvm och en större lägenhet om 97 kvm som ska fungera som gemensamhetslokal med personalytor. Stockholms stad saknar grupp- och servicelägenheter och de 14 bostäderna ska hyras ut som servicelägenheter till personer med psykisk funktionsnedsättning.

– Det är högst ovanligt. Men det är möjligt att bostadsbolag, i takt med att man får svårare att sälja, kommer att vända sig mer mot staden. Vi har ju behovet, säger Felix Wickman, enhetschef på socialförvaltningen till tidningen.

Staden kommer att betala marknadspris, vilket beräknas landa på 45 mkr. Inflyttning planeras till andra kvartalet i år.

I september 2025 skrev FV om en annan oväntad affär – att Stockholms stad planerade att köpa tillbaka 1 200 hyreslägenheter till Familjebostäder. I december tog Stockholms stads kommunfullmäktige beslut om affären. Priset för de 14 fastigheterna är 1,4 miljarder kronor. Husen såldes 2008 till Einar Mattsson under moderaternas styre.