Stockholms stad får inte tvångsköpa i Traneberg

Stockholms stad förlorar i Mark- och miljööverdomstolen. Den fastighet i Traneberg i Stockholm som staden har haft under tvångsförvaltning under 14 år får inte tvångsköpas. Våren 2025 kom en unik dom i den lägre instansen där staden fick rätt. Domen överklagades och nu har fastighetsägaren vunnit, skriver Hem & Hyra.

2024 lämnade Stockholms stad in en stämningsansökan till mark- och miljödomstolen för att allmännyttan ska kunna ta över fastigheten i Traneberg i Bromma.

Våren 2025 kom en unik dom i mark- och miljödomstolen att allmännyttan fick tvångsinlösa fastigheten. Domen i Traneberg överklagades till mark- och miljööverdomstolen som nu har kommit med besked. Domstolen tycker inte att det finns skäliga skäl för en inlösen. Stockholms stad ska dessutom ersätta hyresvärden för rättegångskostnader på 130 000 kronor, skriver Hem & Hyra.

När domen kom 2025 var det den andra i sitt slag vad gäller hyresfastigheter. En tvångsinlösen har tidigare skett i Landskrona men den domen upphävdes senare i högre instans. Lagen har funnits sedan 1977.

Den aktuella fastigheten är byggd 1938. Den innehåller 1106 kvm bostäder (17 lägenheter) och 88 kvm lokaler.

Fastighetsvärlden har skrivit om den aktuella fastighetsägaren flera gånger, första gången 2004, då ägaren uteslöts ur Fastighetsägarna för att ”på ett allvarligt sätt brustit mot organisationens etiska regler”. Personen var då även häktad misstänkt för svarthandel med lägenhetskontrakt. Bolaget har drivits av två äldre kvinnor, varav vd:n/styrelseordföranden är 84 år. Huset har varit under tvångsförvaltning till och från under 2000-talet.

Vd:n skriver i sin överklagan att hon inte längre kommer att vara aktiv i bolagets förvaltning med hänsyn till åldern. Andra personer kommer att ta över förvaltningen, skriver Hem & Hyra.