Stockholm satsar på fler radhus – nytt koncept

I Stockholms stad pågår redan planering för närmare 700 bostäder i små- eller radhus. I stadens budget för år 2026 gör det rödgröna styret en riktad satsning för nya radhus på fler platser i Stockholm. Samtidigt ges ett uppdrag om att ta fram ett helt nytt koncept – Stockholmsradhus – med målet att skapa prisvärda radhus som lämpar sig för kompletteringsbebyggelse i staden.

– Vi vill bygga en stad för alla, där växande familjer kan bo kvar i sitt närområde och nya stockholmare flytta in. Genom att bygga radhus i anslutning till områden som i dag domineras av flerfamiljshus bryter vi upp fysiska och mentala barriärer mellan olika stadsdelar och ökar sammanhållningen, säger finansborgarrådet Karin Wanngård (S)

Konceptet med Stockholmsradhus ska tas fram i samarbete mellan Stockholms stads exploateringskontor, stadsbyggnadskontor och allmännyttiga bostadsbolag. Fokus ska ligga på rimliga hyror, hållbar stadsutveckling och arkitektonisk kvalitet som passar in i Stockholms stadsbild, likt modellen med Stockholmshusen.

– Stockholmshusen har visat att staden kan pressa produktionskostnaderna och skapa prisvärda bostäder utan att tumma på kvaliteten. Nu tar vi nästa steg – Stockholmsradhusen ska bidra till en mer blandad bebyggelse och göra det möjligt för fler familjer att kunna bo i ett radhus i Stockholm, säger Karin Wanngård (S)