Stockholm Parkering flyttar till Magasin 2 i Frihamnen

Stockholm Parkering etablerar sitt kontor i Magasin 2 i Frihamnen. Avtalet är på 2 200 kvm. Fastighetsägare är Stockholms Hamnar – som i sin tur planerar flytta från fastigheten till Värtaterminalen.

Stockholm Parkering har idag sitt kontor i Palmfelts Center i Slakthusområdet. Fastighetsägare där är Atrium Ljungberg. Flytten till Frihamnen har varit klar ett tag. AL planerar för projektutveckling av den fastighet som lämnas.

Stockholms Hamnar har tecknat hyresavtal med Stockholm Parkering om 2 243 kvadratmeter kontorsyta i Magasin 2, samt mark för uppställning av servicebilar direkt vid huset. Lokalerna har regelbundet renoverats, vilket innebär att stora delar kan behållas och återanvändas – något som bidrar till en effektiv och hållbar hyresgästanpassning. Inflytt är planerad till 1 juli 2026.

– Stockholm Parkering växer och behöver nya lokaler. Vi prioriterar Stockholms stads lokaler, och därför passar Frihamnen oss bra. Området utvecklas just nu, och vi bygger samtidigt två nya parkeringshus i närheten, säger Fredrik Söderholm, vd på Stockholm Parkering.

Magasin 2, uppfört 1919-1921, kombinerar historisk arkitektur med moderna kontorslokaler med industrikaraktär, sjöutsikt och goda logistiklösningar.

– Vi är mycket stolta över att välkomna Stockholm Parkering till Frihamnen. Etableringen visar att området är attraktivt för verksamheter som vill växa och utvecklas, och Magasin 2 erbjuder flexibla lokaler som kan anpassas efter hyresgästens behov – samtidigt som byggnadens unika karaktär och charm bevaras, säger Clas Westerberg, marknadsansvarig fastigheter på Stockholms Hamnar.

Stockholms Hamnar har i dag sitt huvudkontor i Magasin 2 men planerar en flytt till Värtaterminalen under 2026. Det gör det möjligt för nya verksamheter att ta plats i den karaktärsfulla fastigheten.

Frihamnen fortsätter att utvecklas i samarbete med Stockholms stad och attraherar allt fler verksamheter. Stockholms Hamnar förvaltar omkring 130 000 kvadratmeter lokalyta i området och har över 100 hyresgäster i de historiska hamnkvarteren.