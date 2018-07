Stockholm i indextopp – men Göteborg knappar in

I Svefas nya utgåva av Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter är det fortfarande Stockholm som sticker ut som klar etta som den mest intressanta marknaden ur ett investerarperspektiv. Men det index Svefa tagit fram har sjunkit för Stockholm två år i rad – till 88. Göteborg har å sin sida förbättrat sig under tre år från index 64 under 2015 till 70 nu i år, fortfarande en bit ifrån men väsentligt närmare än tidigare. Även Uppsala knappar in och har nu index 68 mot 58 för tre år sedan.

I den här utgåvan gör Svefa även en specialgranskning av hur samhällsfastighetssektorn kan utvecklas volymmässigt. Man ser ett stort investeringstryck hos den offentliga sektorn och att många kommuner behöver välja att hyra sina verksamhetslokaler i framtiden, men bilden är mer mångfacetterad än så. Rapporten publiceras onsdag den 4 juli.

Fastighetsvärlden Idag 2018-07-03