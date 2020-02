Bakom Sterner Stenhus Förvaltning AB finns Elias Georgiadis som helägare. Han var tidigare storägare i Amasten och satt även i styrelsen där (läs mer här). Elias Georgiadis äger eller är delägare i ett flertal fastigheter i bland annat Stockholmsområdet.

Enfastighetsbolaget Solnaberg Property skapats av Catella 2016 och 275 kunder till Catella stod då bakom köpet. Sålde då gjorde Capman som tidigare köpt fastigheten från Vasakronan.

Solnaberg Property köpte fastigheten för 858 miljoner kronor. Det var 36 procent mer än vad Capman två år tidigare hade betalat.

If förlängde i april 2019 sitt hyreskontrakt i fastigheten, som heter Bladet 3, till 2031. Hyresavtalet omfattar 26.000 kvadratmeter, läs mer här. Den uthyrningsbara arean uppgår till totalt cirka 31.700 kvadratmeter.

Aktieägarna i Solnaberg erbjuds nu av Sterner Stenhus ett kontant vederlag om 144,0 kronor för varje aktie i Solnaberg. Det motsvarar en rabatt om 2,0 procent jämfört med stängningskursen om 147,0 kronor för aktien på First North den 18 februari 2020 samt en rabatt om 3,8 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 149,7 kronor under de senaste 90 handelsdagarna.

Budkursen motsvarar en premie om 44 procent jämfört med introduktionskursen om 100 kronor när enfastighetsbolaget börsnoterades i oktober 2016.

Erbjudandet är villkorat bland annat av att det accepteras av så många aktieägare att Sterner Stenhus blir ägare till mer än 70 procent av aktierna i Solnaberg.

Solnaberg Property har i sin halvårsrapport per 30 juni 2019 uppgivit ett marknadsvärde på fastigheten om 1.075,0 miljoner kronor. Budet motsvarar en rabatt om 0,6 procent jämfört med substansvärde per aktie om 144,9 kronor per 30 juni 2019.

Swedbank är finansiell rådgivare och advokatfirman Schjødt är juridisk rådgivare till Sterner Stenhus.