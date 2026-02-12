Stenvalvet köper blivande fängelse av Diös

Stenvalvet har tecknat avtal med Diös om att förvärva en projektfastighet i Östersund där en ny klass 2-anstalt om 5 400 kvm ska utvecklas för Kriminalvården. Hyresavtalet löper över 15 år.

Projektet, som omfattar både om- och nybyggnation, påbörjas under 2026 och beräknas vara klart för inflyttning i slutet av 2027.

– Vi har sedan många år Kriminalvården som hyresgäst på flera orter och ser fram mot att fördjupa samarbetet. Affären ligger väl i linje med vår strategi att bygga upp en större projektportfölj. Samtidigt innebär förvärvet att vi etablerar oss i en ny regionstad, vilket är ett naturligt steg i vår fortsatta expansion, säger Maria Lidström vd på Stenvalvet.

Stenvalvet beräknas tillträda fastigheten under tredje kvartalet 2026.

