Stenvalvet köper nytt från Samfori i Karlskrona

Samfori Fastigheter avyttrar det nyproducerade vård- och omsorgsboendet vid Pottholmen i Karlskrona till Stenvalvet. Fastigheten omfattar cirka 4 560 kvm och är uthyrd till Karlskrona kommun genom ett 20-årigt hyresavtal.

Bernström & Partners har varit rådgivare för affären.

– Det här är ett modernt äldreboende i ett centralt och attraktivt läge vid havet. Lokalerna är väl anpassade efter verksamhetens nuvarande behov, samtidigt som den möter framtida krav och önskemål. Karlskrona kommun är en ny kund för oss och vi ser fram emot ett gott samarbete, säger Daniel Öhman, investeringschef på Stenvalvet.

Projektet tilldelades teamet bakom Samfori Fastigheter genom den hyresvärdsupphandling som Karlskrona kommun genomförde under 2022. Det nya vård- och omsorgsboendet färdigställdes i december 2025 och togs i drift i början av 2026.

Boendet erbjuder moderna lägenheter i ett attraktivt läge nära Karlskrona centrum och havet. Fastigheten har utformats med fokus på trygghet, funktion och trivsel och innehåller bland annat en grönskande innergård, orangeri, takterrass och gemensamma mötesplatser för både boende och personal. Byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver.

– Vi är stolta över att ha fått förtroendet att utveckla detta viktiga samhällsprojekt tillsammans med Karlskrona kommun. Genom ett nära och konstruktivt samarbete genom hela processen har vi kunnat leverera ett modernt och ändamålsenligt vård- och omsorgsboende som möter både dagens och framtidens behov. Samtidigt har projektet bidragit till utvecklingen av Pottholmen som en hållbar och levande stadsdel, säger Alex Mabäcker, vd på Samfori Fastigheter.

– Vi är också glada över att lämna över fastigheten till Stenvalvet, en långsiktig ägare med stor erfarenhet av samhällsfastigheter och vård- och omsorgsboenden.

Vejbygruppen var totalentreprenör.