Stenvalvet förlänger med Länsstyrelsen i Mariestad

Stenvalvet har tecknat ett nytt hyresavtal med Länsstyrelsen i Mariestad. Avtalet på 6 år omfattar ca 4.000 kvm och tillträde till de färdigställda lokalerna planeras till mars 2028.

Stenvalvet kommer att förädla och anpassa byggnaden till ett modernt aktivitetsbaserat kontor som möter hyresgästens framtida behov. Fastigheten, som stod klar 1953, uppfördes för Länsstyrelsens räkning och de har haft sin verksamhet i huset i över 70 år. Eftersom byggnaden är bevarandeskyddad blir projektet extra betydelsefullt och den kommer att utvecklas med respekt för dess kulturarv och samtidigt möta hyresgästens krav.

– Det är glädjande att Länsstyrelsen väljer att stanna kvar i huset. Vi har tagit fram nya planlösningar som moderniserar lokalerna samtidigt som vi tar hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden. Vi uppskattar vårt långvariga samarbete med Länsstyrelsen, säger Daniel Öhman, investeringschef på Stenvalvet.

