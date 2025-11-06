Stenhus tar över Backaheden helt

Stenhus meddelar att de via sitt bud och förvärv av aktier nu har 97,4 procent av aktierna i Backaheden.

Den 15 oktober 2025 offentliggjorde Stenhus Fastigheter att deras erbjudande till Backahedens aktieägare skulle fullföljs och förklaras ovillkorat samt att acceptfristen förlängdess. Under den förlängda acceptfristen har aktieägare med sammanlagt 83 830 aktier accepterat erbjudandet.

Tillsammans med de aktier som Stenhus Fastigheter ägde vid utgången av den initiala acceptfristen samt de aktier som Stenhus har förvärvat under den förlängda acceptfristen äger och kontrollerar man nu totalt cirka 97,4 procent av aktierna i Backaheden. Erbjudandet avslutas nu.

Stenhus avser att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen av de återstående aktierna i Backaheden och verka för att aktierna avnoteras från Spotlight Stock Market.