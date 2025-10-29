Stenhus säljer vakans för 148 mkr till G&K Blanks

Stenhus Fastigheter säljer en i stort tomställd fastighet till G&K Blanks Fastigheter i Örebro för 148 mkr. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 11.900 kvm. Därmed fortsätter G&K Blanks utöka sitt fastighetsbestånd.

Stenhus säljer en utvecklingsfastighet i Örebro till G & K Blanks Fastigheter AB. Fastigheten Kardanen 13 säljs genom en bolagsaffär med ett underliggande fastighetsvärde på 148 mkr utan avdrag för latent skatt, vilket är i paritet med bokfört värde.

Fastigheten Kardanen 13 i Örebro ingår i segment Sällanköps-/dagligvaruhandel och har en uthyrningsbar area om cirka 11.907 kvm.

Fastigheten är huvudsakligen en tomställd utvecklingsfastighet som ligger i Bolundängen, Örebro. Försäljningen medför att Stenhus förvaltningsresultat förbättras samt att uthyrningsgraden ökar. Frånträdet skedde 28 oktober 2025.

– Försäljningen stärker vår kassa inför framtida förvärv samt förbättrar Stenhus förvaltningsresultat och ökar uthyrningsgraden ytterligare, säger Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter.

G&K Blanks Fastigheter, som ingår i Jula-koncernen, har byggt upp ett stort bestånd inom handelsfastigheter, även vid sidan av Jula. Bolaget har även gjort investeringar inom bostadsfastigheter och hotellfastigheter.