Stenhus kontrar – höjer budet på Krona

Under fredagen meddelade styrelsen i Krona Public Real Estate att man råder sina aktieägare att inte acceptera budet från Krona BidCo Stenhus och Sterner Stenhus. Kort därefter höjdes budet med 15 procent.

För några veckor sedan kom ett budpliktsbud på Krona från Stenhus och dess största aktieägare Sterner Stenhus som slagit ihop sitt aktieägande i Kroba BidCo AB.

Budet var på 35,75 kronor per aktie kontant. Styrelsen i Krona gav BDO Corporate Finance i uppdrag att komma med en fairness opinion och denna blev offentlig idag.

BDO anser inte att erbjudandet är att betrakta som skäligt ur ett finansiellt perspektiv.

Det har lett styrelsen till bedömningen att villkoren för erbjudandet inte motsvarar Kronas nuvarande värde eller framtida tillväxtmöjligheter.

Krona BidCo blev inte svaret skyldigt länge utan meddelade snabbt att man beslutat att höja budet till 41,20 kronor kontant per aktie. Någon ytterligare höjning kommer inte att ske och acceptfristen förlängs inte heller.

Av Kronas totalt 11 176 711 aktier har budgivaren nu 8 061 243 aktier. Av dessa har budgivaren förvärvat 249 124 aktier under budtiden, till ett pris som inte överstiger det pris som erbjuds aktieägarna i budet. Det ger ett innehav om drygt 72 procent av samtliga aktier.

Det reviderade erbjudandet innebär en premie om:

15,08 procent i förhållande till stängningskursen den 18 februari 2026 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet) om 35,80 kronor; och

18,13 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen under de 30 senaste handelsdagarna fram till och med den 18 februari 2026 om 34,88 kronor.

Acceptfristen för det reviderade erbjudandet löper till och med den 20 mars 2026.

Krona äger sex fastigheter i Kongsberg (Norge), tre fastigheter i Södertälje, en fastighet i Östersund samt tre fastigheter i Luleå. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 1 410 mkr i det senaste bokslutet. Av det står de norska fastigheterna för ca 1 100 mkr.