Stendörren köper portfölj för 1,3 miljarder

Stendörren har  ingått avtal om förvärv av 14 fastigheter i Helsingforsregionen till ett överenskommet fastighetsvärde om motsvarande 1,3 miljarder kronor. Portföljen är fullt uthyrd och den genomsnittliga återstående hyrestiden är drygt tre år.

Annons

Förvärvade fastigheter:

  • Sulankaari 36
  • Hiekkamäentie 5
  • Högberginhaara 1, 3, 5
  • Haarakaari 48
  • Louhostie 5
  • Palkkikuja 3 – 6 och 8
  • Amerintie 50
  • Haarakaari 45 A och B
  • Sulantie 11 och 20
  • Sulankuja 4 A och B
  • Isonkivenkuja 4
  • Kuriiritie 17 och 19
  • Kiitoradantie 3
  • Tiilipojanlenkki 4
  • Nilsaksentie 1
Visa faktaruta

Portföljen omfattar fastigheter inom lager och lätt industri i tre olika verksamhetsområden i attraktiva lägen i närhet till Helsingfors flygplats. Fastigheterna kännetecknas av hög byggnadsmässig standard med hög flexibilitet, där nästan hälften av den totala uthyrningsbara ytan är byggd efter 2020.

Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 63.000 kvadratmeter, och utöver detta finns betydande markytor för hyresgästernas verksamheter och även byggrätter för vidare utveckling. Vidare är portföljen väldiversifierad med fler än 90 hyresgäster från olika branscher och med olika avtalslängd, där några av de största hyresgästerna är Saka, Raskone och Autoklinikka.

Det årliga driftnettot bedöms uppgå till cirka 96 miljoner kronor. Förvärvet finansieras med existerande likvida medel samt bankfinansiering. Tillträde beräknas ske den 20 februari 2026.

– Vi är glada att genomföra detta strategiska förvärv som isolerat bedöms öka förvaltningsresultatet per aktie med 13 procent. Vidare innebär förvärvet att en kritisk massa uppnås i Helsingforsregionen ur ett förvaltningsperspektiv vilket stärker Stendörrens operativa effektivitet, samtidigt som riskprofilen förbättras genom ökad geografisk och kundmässig diversifiering, säger Erik Ranje, vd på Stendörren.

Stendörrens största ägare är riskkapitalbolaget EQT som kontrollerar 37,7 procent av aktierna.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Tvättbjörnen köper för 200 mkr

Säljaren i mål med försäljning tre av fyra.

Säljer högt bostadshus inom tullarna

Säljer efter fem års innehav. Nybyggt med vattenutsikt. FV berättar om priset och prisutvecklingen.

Vasakronan hyr ut 3.600 kvm

Hyr bland annat ut 2.500 kvm till WSP. Lämnar fastighet som ingick i affär för 2,4 miljarder kronor.

Bakslag för Castellums stora logistikpark

Castellum kommenterar regeringsbeslutet.

Vill hitta lönsamhet i de oslipade diamanterna

FV Fokus. FV frågar ut Gustaf Segerborg, vd på Flexfast.  Om att fynda på en bottenfrusen marknad.  Orealistiska prisförväntningar.  Hur man ökar hyresgästens betalningsvilja.
Krönika

Det vore bra att prata lite mindre om Nobel Center

”Vi bråkar om Nobel Center – medan framtidens samhälle faller mellan stolarna.”

NCC gör nedskrivning av värden med miljard

”En dämpad marknad för kommersiella fastigheter”. FV berättar vad som ligger bakom.
Markus Aujalay, Slussgården, Snäckan 8.

Slussgården hyr ut till stjärnkrögare

Bara dagar efter den stora konferensuthyrningen.

Rekryterar Areims tidigare vd

Går in som ny affärsenhetschef.

Listor: Så bra var rådgivarna i olika områden i landet 2025

Fyra olika vinnare i fyra kategorier.

Logistea köper för 300 mkr

Två fastigheter om totalt 33.000 kvm lokaler ingår i transaktionen.
Repslagaren, Östermalm. Folksam

Köper på Östermalm för 1 miljard

Äger fastighet i närheten. Säljer efter sex års innehav. Strax över 170.000 kr/kvm.

FV Affärskarta – se fler affärer i närområdet

Fastighetsbolag flyttar HK till Sveavägen

Får Finansinspektionen som grannar.
Torghusen, Realy Bostad, H2.

Köper bostadsprojekt i Sollentuna

Utökar därmed den totala portföljen till cirka 1.350 bostäder.

 Tillbaka till förstasidan