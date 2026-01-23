Stendörren köper portfölj för 1,3 miljarder

Stendörren har ingått avtal om förvärv av 14 fastigheter i Helsingforsregionen till ett överenskommet fastighetsvärde om motsvarande 1,3 miljarder kronor. Portföljen är fullt uthyrd och den genomsnittliga återstående hyrestiden är drygt tre år.

Förvärvade fastigheter: Sulankaari 36

Hiekkamäentie 5

Högberginhaara 1, 3, 5

Haarakaari 48

Louhostie 5

Palkkikuja 3 – 6 och 8

Amerintie 50

Haarakaari 45 A och B

Sulantie 11 och 20

Sulankuja 4 A och B

Isonkivenkuja 4

Kuriiritie 17 och 19

Kiitoradantie 3

Tiilipojanlenkki 4

Nilsaksentie 1

Portföljen omfattar fastigheter inom lager och lätt industri i tre olika verksamhetsområden i attraktiva lägen i närhet till Helsingfors flygplats. Fastigheterna kännetecknas av hög byggnadsmässig standard med hög flexibilitet, där nästan hälften av den totala uthyrningsbara ytan är byggd efter 2020.

Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 63.000 kvadratmeter, och utöver detta finns betydande markytor för hyresgästernas verksamheter och även byggrätter för vidare utveckling. Vidare är portföljen väldiversifierad med fler än 90 hyresgäster från olika branscher och med olika avtalslängd, där några av de största hyresgästerna är Saka, Raskone och Autoklinikka.

Det årliga driftnettot bedöms uppgå till cirka 96 miljoner kronor. Förvärvet finansieras med existerande likvida medel samt bankfinansiering. Tillträde beräknas ske den 20 februari 2026.

– Vi är glada att genomföra detta strategiska förvärv som isolerat bedöms öka förvaltningsresultatet per aktie med 13 procent. Vidare innebär förvärvet att en kritisk massa uppnås i Helsingforsregionen ur ett förvaltningsperspektiv vilket stärker Stendörrens operativa effektivitet, samtidigt som riskprofilen förbättras genom ökad geografisk och kundmässig diversifiering, säger Erik Ranje, vd på Stendörren.

Stendörrens största ägare är riskkapitalbolaget EQT som kontrollerar 37,7 procent av aktierna.