Stendörren köper lagerfastighet i Helsingforsregionen

Stendörren Fastigheter har förvärvat lagerfastigheten Yrittäjänkatu 4 i Järvenpää, Finland från S-Bank Property non-UCITS Fund. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 5 500 kvadratmeter.

Fastigheten är fullt uthyrd till en hyresgäst på ett 9-årigt avtal och det årliga driftnettot bedöms uppgå till cirka 6 miljoner svenska kronor. Tillträde beräknas ske den 18 december 2025.

– Genom årets fjärde förvärv i Helsingforsregionen fortsätter vi att leverera på vår tillväxtstrategi och vår ambition att nå en kritisk förvaltningsvolym på våra nya marknader. Fastighetens fördelaktiga areafördelning, den goda tekniska standarden samt det långsiktiga hyresavtalet skapar en god grund för en stabil och attraktiv avkastning. Det är glädjande att kunna konstatera att med denna affär har Stendörren under året genomfört 12 separata nordiska förvärv med ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 1,2 miljarder svenska kronor med en genomsnittlig direktavkastning om knappt 7 procent, säger Johan Malmberg, Investerings- och Affärsutvecklingschef på Stendörren.

