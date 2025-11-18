Stendörren köper lager i Helsingforsregionen för 134 mkr

Stendörren har förvärvat lagerfastigheten Malminkartanontie 1 i Helsingfors, Finland, från Terrieri Kiinteistöt förvaltat av S-Banken Fondbolag Ab. Totalt överenskommet fastighetsvärde uppgår till 134 miljoner svenska kronor.

Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 6.800 kvadratmeter. Fastigheten är fullt uthyrd till en hyresgäst på ett 11-årigt avtal och det årliga driftnettot bedöms uppgå till cirka 9 miljoner svenska kronor.

Tillträde beräknas ske den 25 november 2025.

– Vi är glada att genomföra detta förvärv där fastighetens attraktiva läge – cirka 13 kilometer från Helsingfors centralstation – i kombination med dess moderna tekniska standard från 2021 utgör grunden för en långsiktigt stabil investering med god värdetillväxtpotential. Det långsiktiga hyresavtalet, tillsammans med att hyresgästen ansvarar för en betydande del av drift- och underhållskostnaderna, bidrar dessutom till en fördelaktig riskprofil och hög intäktssäkerhet över tid, säger Johan Malmberg, Investerings- och Affärsutvecklingschef på Stendörren.

