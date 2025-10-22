Stendörren köper fyra inom 08-området för 100 mkr

Stendörren Fastigheter har förvärvat lättindustrifastigheterna Dragstiftet 3 och Passaren 2 i Täby kommun samt Vik 1:70 och 1:77 i Upplands Väsby kommun. Säljare är Serafim.

Totalt överenskommet fastighetsvärde uppgår till 97 miljoner kronor och den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 4 200 kvadratmeter. Fastigheterna är fullt uthyrda till fyra olika hyresgäster. Det årliga driftnettot bedöms uppgå till cirka 6,1 miljoner kronor. Tillträde beräknas ske den 1 december 2025.

De aktuella fastigheterna:

Dragstiftet 3 i Täby: 1.960 kvm lättindustri och kontorsytor. Adress: Ritarslingan 5.

Passaren 2 i Täby: 1.300 kvm industri. Adress; Ritarslingan 4.

Vik 1:70 i Upplands Väsby. 1028 kvm industri (tillsammans med nedan). Adress: Mellangården 6.

1:77 i Upplands Väsby

– Förvärvet utgör ett bra tillskott till våra befintliga fastigheter i Täby och Upplands Väsby där vi både ser en god kundefterfrågan och en stark hyrestillväxt. Affären bidrar positivt till intjäningsförmågan samt bedöms även skapa en god värdetillväxt över tid. Vidare ser vi fortsatt gynnsamma förutsättningar för värdeskapande förvärv och vi har en välfylld pipeline av potentiella förvärv som löpande kommer att stärka vårt bestånd och intjäningsförmåga, säger Johan Malmberg, Investerings- och affärsutvecklingschef på Stendörren.