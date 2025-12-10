Stendörren köper för kvarts miljard i Uppsala

Stendörren Fastigheter har förvärvat två lager- och lätt industrifastigheter i Fyrislund industriområde i Uppsala från en privat säljare. Totalt överenskommet fastighetsvärde uppgår till 255 miljoner kronor och den totala uthyrningsbara ytan är 12.100 kvm.

Toboprop har varit rådgivare till köparen.

Fastigheterna är fullt uthyrda till fyra olika hyresgäster och den genomsnittliga återstående löptiden uppgår till cirka 4,5 år. Det årliga driftnettot bedöms uppgå till cirka 16,5 miljoner kronor. Tillträde beräknas ske den 17 december 2025.

”Förvärvet är ett värdefullt tillskott till vårt bestånd i Fyrislund och stärker bolagets position i en marknad med fortsatt hög efterfrågan och stabil hyresutveckling. Affären ökar intjäningskapaciteten och kompletterar våra tidigare investeringar i Uppsala, vilket skapar synergier och förbättrar den operativa effektiviteten. Vi fortsätter att proaktivt identifiera och genomföra affärer som stödjer tillväxtstrategin och långsiktigt värdeskapande för aktieägarna”, säger Johan Malmberg, Investerings- och Affärsutvecklingschef på Stendörren.

