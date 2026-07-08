Stendörren hyr ut 6 500 kvm till myndighet i Tullinge

Stendörren Fastigheter har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med en myndighet avseende lokaler i Tullinge, i Botkyrka. Avtalet omfattar cirka 6 500 kvm och innebär en positiv driftnettoeffekt om cirka 11 miljoner kronor per år. Inflyttning sker under hösten 2026.

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Fastigheten är belägen i ett strategiskt läge för logistik, med god tillgänglighet till Stockholm och viktiga transportleder. Uthyrningen visar på fortsatt efterfrågan på moderna och effektiva logistiklokaler i Stockholmsområdet.

FV saknar kännedom om vilken fastighet som avses och vem som är hyresgäst.

– Den här uthyrningen bekräftar den starka efterfrågan vi ser på moderna och effektiva logistikfastigheter i strategiska lägen nära Stockholm. Att en statlig myndighet väljer att etablera sin verksamhet hos oss i Tullinge är ett tydligt kvitto på styrkan i vårt fastighetsbestånd och områdets logistiska fördelar. Vi ser fram emot att välkomna myndigheten till Stendörren och att bidra till deras fortsatta verksamhet, säger Anders Nilsson, förvaltningschef på Stendörren.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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